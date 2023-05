Turquia. Erdogan declara-se vencedor das eleições presidenciais

(em atualização)







"A nossa nação confiou-nos a responsabilidade de governar o país pelos próximos cinco anos", disse Erdogan num discurso este domingo, em cima de um autocarro estacionado em frente à sua residência em Istambul.





“Concluímos a segunda volta das eleições presidenciais com o apoio do nosso povo”, disse Erdogan. “Se Deus quiser, seremos dignos da vossa confiança, como temos feito nos últimos 21 anos”, acrescentou.





"O resultado destas eleições mostrou, mais uma vez, que ninguém pode ter a coragem de mudar as liberdades e as conquistas deste país", disse o presidente turco. "Não há ninguém que possa ameaçar a Turquia", sublinhou. "Adeus, Kamal", disse Erdogan, dirigindo-se ao principal líder da oposição e seu adversário nestas eleições, Kamal Kiliçdaroglu. O presidente turco disse que o Partido Republicano do Povo (CHP) da oposição responsabilizará Kilicdaroglu pelo seu mau resultado.





“Cumpriremos todas as promessas feitas ao povo”, assegurou o chefe de Estado, salientando que “cada eleição é um renascimento”.







Erdogan assume-se, assim, como vitorioso das eleições presidenciais, apesar de os resultados oficiais ainda não terem sido divulgados.





Depois de inicialmente os resultados provisórios das diferentes agências serem contraditórios, agora tanto a agência oficial Anadolu como a agência independente Anka dão a vitória a Recep Tayyip Erdogan. Com cerca de 98% dos votos contados, a agência Anadolu coloca o atual presidente turco à frente, com 52,24% dos votos, e o seu adversário, Kamal Kiliçdaroglu, com 47,76%.



Por sua vez, segundo a agência independente Anka, Erdogan segue com 51,78% dos votos e Kiliçdaroglu com 48,22%.







Ainda antes do descurso de vitória de Erdogan, o emir do Qatar, xeque Tamim bin Hamad al-Thani, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, já tinha parabenizado Tayyip Erdogan pela sua vitória.











Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

"Parabéns ao presidente erdogan pela sua inquestionável vitória!", escreveu o primeiro-ministro húngaro no Twitter.

Na rede social Twitter, Emir desejou sucesso a Erdogan no seu novo mandato. Orbán também utilizou a rede social para parabenizar Erdogan.





O presidente russo, Vladimir Putin, também já reagiu á vitória de Erdogan, afirmando que o resultado deste domingo “foi um resultado natural do seu trabalho altruísta como líder do país”.



“A sua vitória é uma prova clara do apoio do povo turco à sua política externa independente”, disse Putin. “Agradecemos muito a sua contribuição pessoal para o fortalecimento das relações amigáveis russo-turcas”, concluiu.







Erdogan disse ter recebido também chamadas telefónicas de felicitação de vários outros líderes, nomeadamente dos presidentes do Azerbjeião e da Líbia.