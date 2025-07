Turquia. PKK destrói armas no primeiro gesto simbólico do fim da luta armada

Em Jasana, no Curdistão iraquiano, três dezenas de combatentes, incluindo quatro oficiais de alta patente, alinharam-se para colocar as suas armas num caldeirão, local onde as espingardas foram depois queimadas.







Foto: Partido dos Trabalhadores do Curdistão via Reuters







O PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão) é considerado um grupo terrorista não só na Turquia, mas também nos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido.

Ao fim de quatro décadas de guerra com o Estado turco, num conflito que teve impacto em vários países do Médio Oriente e que provocou mais de 40 mil mortos, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão começou hoje a depor armas., adiantava um comunicado do PKK citado pela BBC. O ato em causa decorreu na presença de autoridades curdas, iraquianas e turcas.Na reação a estes desenvolvimentos,No início da semana, o líder do PKK, Abdullah Ocalan, detido em solitária na ilha-prisão de Imrali desde 1999, considerava que esta era uma “transição voluntária da fase para o conflito armado para a fase de política e direito democráticos".O conflito dura há várias décadas,Os curdos representam cerca de 20 por cento da população turca.Esta não é a primeira vez que se tenta alcançar a paz neste conflito. Em 2013, foi anunciado um cessar-fogo e o líder do PKK apelou à retirada de tropas do PKK do território turco. Dois anos depois, foi alcançado o acordo de Dolmabahce, que previa a garantia de direitos democráticos e linguísticos para os curdos.Esse entendimento deixaria de vigorar com a eclosão de violência nas zonas de maioria curda, no sudeste da Turquia. Ancara atacou então bases do PKK, incluindo no norte do Iraque e também na Síria. Desde então, o Governo estabeleceu que só voltaria às negociações até que o PKK depusesse armas.O processo que culminou na ação desta sexta-feira começou a desenhar-se há menos de um ano, em outubro de 2024, quando um líder nacionalista próximo de Recep Tayyip Erdogan, Devlet Bahceli, iniciou esforços para dissolver o grupo, admitindo até a possibilidade da libertação de Abdullah Ocalan.O Governo de Ancara iniciou então negociações com o líder do PKK através do partido DEM, pró-curdo e o terceiro maior partido da oposição no Parlamento turco e em fevereiro deste ano, o líder do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) apelou ao fim da luta armada e à dissolução do grupo., declarava então Öcalan.Numa carta, Öcalan defendia que "o consenso democrático é o caminho fundamental" e sublinhando que a identidade curda já não é negada na Turquia e que houve "melhorias na liberdade de expressão".