Reuters

A Turquia veio revelar estar preocupada com a possível vaga de imigração como consequência do conflito entre Israel e Líbano.

O presidente turco, conhecido por ser muito crítico do regime israelita, acusa Israel de estar a desafiar a humanidade com uma "política de genocídio".



Recep Tayyip Erdogan afirma mesmo que a operação israelita no Líbano é uma invasão ilegal, como conta o correspondente da Antena 1 em Ancara, José Pedro Tavares.



Como muitos outros países, também a Turquia está a fazer esforços para coordenar a retirada de cidadãos do Líbano.