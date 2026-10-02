TV Globo cancela debate eleitoral após desistência de última hora de Flávio

O anuncio da TV Globo foi feito cerca de uma hora antes do início do debate que iria decorrer às 21:30 locais (01:30 de hoje em Lisboa), com o mais popular canal de televisão a indicar que a razão perdeu-se após a juíza do Tribunal Superior Eleitoral Estela Aranha proibir um lugar reservado ao candidato vazio com nome de Lula e do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinar a inclusão do candidato Renan Santos no debate.

A decisão de Estela Aranha, tomada a pedido da equipa de Lula da Silva, anulou a regra que previa a manutenção de um lugar vazio com o nome do candidato ausente e a possibilidade de os restantes participantes lhe dirigirem perguntas.

Estas condições tinham sido previamente aceites por todos os partidos, incluindo o Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula.

Já a decisão de Gilmar Mendes determinou a inclusão de Renan Santos, do partido Missão, no debate. A obrigação de convidar candidatos para debates na rádio e na televisão está prevista na lei e é regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Poucos minutos antes do anuncio da TV Globo, o senador e candidato presidencial Flávio Bolsonaro cancelou a participação no debate, numa decisão que surpreendeu os seus apoiantes que o aguardavam à chuva, constatou a Lusa no local.

Este seria o último debate antes das eleições de domingo, no qual o Presidente, Lula da Silva, já tinha anunciado que não compareceria.

O anúncio de Flávio Bolsonaro foi feito pouco depois das 19:00 horas (23:00 em Lisboa), a menos de duas horas e meia do debate acontecer.

À porta dos estúdios da Globo encontravam-se dezenas de apoiantes do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que, à chuva, entoavam canções e abanavam bandeiras alusivas à candidatura de Flávio.

"Está falando sério?", questionou Sandra, quando questionada pela Lusa se sabia que o filho do `mito` não estaria presente ao debate.

A informação foi passada aos restantes apoiantes de Flávio Bolsonaro que, até 20:15 horas locais (00:15 de hoje em Lisboa) permaneciam à porta dos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, entoando cânticos e até lançando fogo de artifício para o ar, imunes à chuva que se fazia sentir na `cidade maravilhosa`

"Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes", escreveu Flávio Bolsonaro nas redes sociais.

O candidato do Partido Liberal (PL) tinha confirmado a participação no encontro, o segundo e último antes da primeira volta das presidenciais de domingo.

Flávio Bolsonaro dedicou mesmo os últimos dois dias a gravações de propaganda eleitoral e reuniões internas com a sua equipa para preparar o debate.

Por outro lado, Lula da Silva confirmou na véspera que não participaria no debate organizado pela TV Globo, a estação de televisão mais popular e influente do país, e que daria uma entrevista a um `podcast` à mesma hora.

"Eu acho que esses debates estão infrutíferos, não produzem nada. Não dá sequência. Então o pessoal começa a fazer gracinha, a fazer pegadinha. Quando você está numa disputa para Presidente da República, é uma coisa mais séria", disse, durante a entrevista ao FlowPodcast, que entretanto começou.

Sem Lula, os participantes seriam Flávio Bolsonaro, o escritor de livros de autoajuda Augusto Cury, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema.

Além destes, um juiz do Supremo Tribunal Federal autorizou na quinta-feira a inclusão no evento de Renan Santos, candidato do partido Missão, que não tinha sido convidado pela Globo.

Neste contexto, o filho mais velho de Jair Bolsonaro mudou de opinião e comunicou, duas horas antes do início do debate, que não compareceria.

Os jornalistas e as equipas dos candidatos aguardavam nos estúdios da TV Globo o início do debate.

c/Lusa