Twitter dá lugar a X. Moradores queixam-se de logótipo gigante de Musk no topo da sede

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy — kyle (still hates elon) (@itsmefrenchy123) July 29, 2023

Foi na sexta-feira que começou a instalação do enorme X no telhado da sede em Market Street, na cidade de São Francisco, Califórnia. Rapidamente se ouviram queixas dos moradores sobre “luzes intrusivas”.Em várias publicações no antigo Twitter, utilizadores mostraram vídeos onde se vêpara os edifícios em sua volta.“Imaginem este sinal de X mesmo em frente ao vosso quarto”, escreveu uma das pessoas.Patricia Wallinga, uma das moradoras na rua da sede, considera o X gigante “um perigo” e “um circo”., descreveu à CBS.Um advogado consultado por essa estação norte-americana disse, por sua vez, que os moradores têm o direito de aprovar ou recusar instalações deste tipo antes de serem realizadas, o que não aconteceu.“É. Mas parece que é a sua forma normal de gerir os negócios: estragar as coisas e tentar solucioná-las mais tarde”, afirmou.

O departamento de inspeção de edifícios de São Francisco já anunciou o início de uma investigação.

Um inspetor de edifícios da cidade escreveu já um relatório no qual menciona uma possível violação das regras. Diz ainda que os representantes da X negaram ao seu departamento, por duas vezes, acesso ao telhado para que inspecionassem o logótipo.Um dos representantes da rede social indicou, no entanto, que. Na noite de domingo, um morador partilhou um novo vídeo com as luzes do X desligadas.“Está mais tranquilo esta noite em São Francisco. O sinal de X está escuro”, escreveu.Elon Musk, que adquiriu o Twitter em outubro de 2022 por 44 mil milhões de dólares, tinha já anunciado que a empresa se iria manter em São Francisco, apesar de“Bela cidade de São Francisco, embora outros te abandonem, nós seremos sempre teus amigos”, escreveu o empresário, que em 2021 mudou a sede da Tesla (da qual também é dono) da Califórnia para o Texas.