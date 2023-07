Mutação das redes sociais. TikTok cria publicações só com texto e Twitter passa a X

Os utilizadores do TikTok terão agora três opções na aplicação - publicar fotos, vídeos ou texto. Nas publicações de texto o utilizador terá a possibilidade de enfeitá-las com fundos coloridos e adesivos.







“Até mil palavras” diz a empresa, que enfatiza que a alteração permitirá “expandir os limites da criação de conteúdo”.







“Esses recursos fazem com que as publicações de texto sejam tão dinâmicas e interativas quanto qualquer partilha de vídeo ou foto”, disse o TikTok. Este novo recurso tem o foco nos utilizadores que procurem alternativa ao Twitter ou Instagram.

TikTok





Segundo a análise do site TechCrunch, a introdução deste recurso no TikTok “provavelmente atingirá o Twitter - agora X-, e a Threads da Meta (proprietária do Instagram e Facebook)”.





No início de julho, a plataforma Threads, da Meta, foi lançada nas lojas de aplicações da Apple e Android em 100 países, incluindo o Reino Unido. O patrão da Meta, Mark Zuckerberg, veio disser que a plataforma Threads conquistou mais de 100 milhões de utilizadores em menos de cinco dias, mas o número de utilizadores diários ativos caiu 70 por cento desde então, relata a Forbes.







O TikTok tem pouco mais de mil milhões de utilizadores, segundo o site da empresa, enquanto o Instagram tem 2,3 mil milhões, de acordo com o site do setor, Business of Apps.





O TikTok tem enfrentado suspeitas devido à ligação com a China, com os governos canadiano, norte-americano, britânico e australiano a restringir a aplicação em dispositivos de propriedade do governo. Esta semana, a empresa ByteDance revelou que os seus funcionários baseados na China podem acessar a alguns dados de utilizadores australianos.



Twitter passou a X



Na competição para capitalizar utilizadores, a marca Twitter sofreu uma reformulação e foi apresentada na segunda-feira como X pelo proprietário Elon Musk.





Esta aposta já foi rotulada por especialistas do TechCrunch como “extremamente arriscada”.

Ilustração do logo X | Dado Ruvic - Reuters







A marca do pássaro azul na rede social Twitter foi substituída por um logo com um "X" branco sobre fundo preto.





Sob nova roupagem,, mas, para já, permanece a mesma configuração.