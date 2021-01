Twitter defende suspensão de conta de Trump mas admite precedente perigoso

"Não celebro nem sinto orgulho por termos banido (a conta) @realDonaldTrump do Twitter", escreveu Dorsey naquela rede social, numa série de mensagens em que questionou se a expulsão do presidente cessante dos Estados Unidos daquela plataforma foi a atitude correta, após a violenta invasão do Capitólio, em 6 de janeiro, por militantes instigados por Trump.", escreveu o responsável do Twitter, apontando que a rede social "enfrentou circunstâncias extraordinárias e insuportáveis", forçando a empresa a "concentrar todas as (suas) ações na segurança pública".Apesar disso, Jack Dorsey admitiu que a decisão representa "um fracasso" da empresa em "promover um diálogo são" e admitiu queO responsável apontou que, em circunstâncias normais, um utilizador expulso por violar as regras de uma rede social pode recorrer a outra, mas recordou que, no caso de Trump, outras redes sociais decidiram igualmente suspendê-lo indefinidamente, após o anúncio do Twitter, abalando o equilíbrio do poder.O Twitter era o principal instrumento de comunicação de Donald Trump, que tinha 88 milhões de seguidores naquela rede social.Em 8 de janeiro, aquela rede social suspendeu de forma permanente a conta de Trump, citando os riscos de "nova incitação" à violência, dois dias depois de os seus apoiantes terem invadido o Capitólio.





Críticas à decisão



A decisão do Twitter foi criticada por vários dirigentes mundiais, incluindo a chanceler alemã,, que considerou "problemático" o encerramento das contas do presidente cessante dos Estados Unidos por decisão das empresas.", disse na segunda-feira o seu porta-voz.O comissário europeu Thierry Breton também exprimiu "perplexidade" com a decisão "sem controlo legítimo e democrático".