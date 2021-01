EUA. Generais condenam ataque ao Capitólio e pedem atenção redobrada na tomada de posse





“O violento protesto em Washington a 6 de janeiro de 2021 foi um ataque direto ao Congresso dos Estados Unidos, ao edifício do Capitólio e à nossa Constituição”, lê-se na mensagem dos generais, que dizem lamentar a morte de cinco pessoas envolvidas no episódio da semana passada.



“Assistimos a ações dentro do edifício do Capitólio que foram inconsistentes com a lei. Os direitos de liberdade de expressão e de união não dão a ninguém o direito de recorrer à violência, insubordinação e insurreição”, consideram os chefes das forças militares.



A entidade relembra, na carta, que os membros de serviço “devem incorporar os valores e ideais da nação”.



“Nós apoiamos e defendemos a Constituição. Qualquer ação para perturbar o processo constitucional não é apenas contra as nossas tradições, valores e juramento; é contra a lei”, sublinha o Estado-Maior Conjunto.

Para além de condenarem o ataque ao Capitólio, os chefes militares lançam também um alerta às suas forças para que estejam atentas à tomada de posse de Joe Biden, relembrando que tal acontece já a 20 de janeiro.



“Aos nossos homens e mulheres destacados no estrangeiro ou em casa, a protegerem o nosso país: estejam prontos, mantenham os vossos olhos no horizonte e continuem focados na missão”, apelam.



O Pentágono já anunciou que irá destacar 15 mil militares da Guarda Nacional para garantir a segurança na tomada de posse do novo presidente. Foi também erguida uma vedação de dois metros em torno de todo o Capitólio e foi declarado o estado de emergência em Washington até 21 de janeiro.



Questionado esta semana sobre a possibilidade de existirem apoiantes de Trump entre os militares destacados, o porta-voz do Pentágono respondeu que “não são tolerados extremistas nos nossos ramos militares”.



O Exército norte-americano avançou esta semana à agência Reuters que está a trabalhar com o FBI para concluir se algum dos participantes do ataque ao Capitólio é atualmente membro das forças militares.

Na passada quarta-feira, apoiantes pró-Trump invadiram o edifício do Capitólio onde o Colégio Eleitoral votava para atribuir oficialmente a vitória das presidenciais norte-americanas ao democrata Joe Biden.



O incidente, ocorrido depois de o próprio Trump ter incentivado os seus apoiantes a manifestarem-se, resultou em cinco vítimas mortais e dezenas de detidos. O Departamento de Justiça está ainda à procura de mais de 150 outros suspeitos.



O Partido Democrático apresentou esta semana um pedido formal para a destituição do ainda presidente, por considerar que este “incitou à insurreição”.



