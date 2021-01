Assalto ao Capitólio. Departamento de Justiça em busca de mais de 150 suspeitos

O Departamento de Justiça dos Estados e o FBI embarcaram numa verdadeira caça ao homem para identificar, através dos vídeos e fotografias disponíveis, os assaltantes que participaram no ataque ao Capitólio na semana passada.Segundo o as autoridades estão atualmente em busca de mais de 150 suspeitos para serem detidos e levados a julgamento, um número que se prevê que aumente nos próximos dias. Para além disso, estão ainda a ser investigadas organizações terroristas e “adversários estrangeiros” que possam ter algum papel na radicalização dos norte-americanos que estavam entre os manifestantes que no dia 6 de janeiro assaltaram o Capitólio.Entre os detidos estão incluídos os principais rostos do ataque, como Jacob Chansley (o homem visto a invadir o Capitólio com um chapéu de pêlo, um adereço com cornos e a bandeira americana pintada no rosto e erguida na mão), Adam Johnson (o homem que aparece sorridente a roubar a tribuna de Nancy Pelosi) e Richard Barnett of Gravette (fotografado com os pés sobre a secretária de Pelosi).Para além destas detenções e de várias outras de ativistas notórios de extrema-direita, há notícia de procedimentos judiciais iniciados contra diversos responsáveis policiais e militares.Tim Ryan, membro da Câmara dos Representantes e presidente da Câmara que controla a Polícia do Capitólio, avançou ao NYT que. Um deles foi identificado em fotografias nas redes sociais com manifestantes e o outro foi visto entre a multidão a usar um chapéu com oda campanha do presidente Donald Trump (“Make America Great Again”).A Polícia do Capitólio também abriu uma investigação interna acerca da conduta de dez a 15 agentes durante o assalto. Segundo o NYT, o FBI está ainda a investigar a possibilidade de os agentes e militares terem ajudado os manifestantes.p, momentos antes de os manifestantes pró Trump terem invadido o Capitólio.O Exército está também a investigar uma oficial que terá conduzido mais de 100 pessoas a Washington para o comício de Trump. A militar, identificada como capitã Emily Rainey, prestou um depoimento comprometedor para os escalões superiores da hierarquia militar, afirmando: "Informei os meus chefes de que ia e disse-lhes quando voltei".Para além disso,. Tim Ryan explica que os relatórios iniciais demonstram que as bombas colocadas nas proximidades da sede do Partido Republicano e Democrata serviram para desviar a atenção dos agentes do que estava a ocorrer no Capitólio, o que sugere um “nível de coordenação”.

Trump descarta responsabilidades

Donald Trump é acusado de ter incitado à violência, quando voltou a insistir nas acusações infundadas de fraude eleitoral durante o comício e instou os seus apoiantes a marcharem até ao Congresso.e vamos torcer pelos nossos corajosos senadores e congressistas e, provavelmente, não vamos torcer assim tanto por alguns deles. Vocês têm que mostrar força e têm que ser fortes”, disse Trump durante o comício, no dia em que o Congresso estava reunido para ratificar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais.O discurso do ainda presidente dos EUA foi considerado o rastilho para as manifestações pró Trump que se seguiram e que culminaram no assalto ao Capitólio que provocou, pelo menos, cinco mortos.O presidente norte-americano aponta o dedo ao movimento ANTIFA , um movimento antifascista, que combate precisamente os supremacistas e elementos de extrema-direita, muitos deles que têm apoiado Trump.Esta terça-feira,Os democratas apresentaram na segunda-feira um pedido formal de, acusando Trump de ter “”. A acusação será discutida na Câmara de Representantes na quarta-feira.

Trump, que arrisca assim ser o primeiro presidente dos EUA a ser alvo de um segundo processo de impeachment, argumenta que essa possibilidade está a causar uma “tremenda raiva” no país.