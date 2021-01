Democratas empenhados em avançar com impeachment de Trump esta semana

a de forma a declarar o Presidente inapto para o cargo. Para que seja invocada, é preciso que Pence e pelo menos oito membros do Congresso votem a favor da remoção de Trump do cargo.O vice-presidente, que está de relações cortadas com Trump desde o dia do assalto ao Capitólio, ainda não terá afastado a hipótese de invocar a 25ª Emenda. Segundo a CNN , Pence ainda não avançou com a decisão por receios de que precipite o país numa onda de violência.A resolução dá 24 horas ao vice-presidente para reagir.O documento que dá início à tentativa de expulsão de Trump, por parte dos democratas, conta já com quase 200 assinaturas e acusa o ainda Presidente dos EUA de insurreição na sequência do ataque ao Capitólio por parte dos seus apoiantes na passada quarta-feira.Pelosi afirma que há agora um maior apoio na bancada democrata da Câmara dos Representantes para ode Trump do que havia em 2019, quando Trump foi alvo de um primeiro processo de destituição. Entre os republicanos, o comportamento do Presidente na semana passada está a dividir ainda mais o partido.“De forma a protegermos a nossa Constituição e a nossa Democracia, agiremos com urgência, porquepara ambas”, disse Pelosi numa carta endereçada aos seus colegas democratas no domingo à noite.O ainda Presidente é acusado de ter sido responsável por incitar à violência depois de, momentos antes do assalto ao Capitólio no dia em que se ratificavam os votos das eleições presidenciais que deram a vitória a Joe Biden, ter feito um discurso onde reiterava as acusações infundadas de fraude eleitoral., acrescentou a presidente da Câmara dos Representantes.

Ainda há tempo para Trump ser destituído?

A nove dias do fim do seu mandato, os esforços dos democratas para retirar Trump rapidamente do poder parecem ser frustrados.Este é um processo longo e o tempo parece ser demasiado curto.No entanto, alguns constitucionalistas defendem que o julgamento pode avançar na mesma, podendo estender-se aos primeiros dias de Joe Biden na Casa Branca.A confirmar-se este cenário, o início da presidência de Biden seria marcado pela condenação de um Presidente que já abandonou o cargo., permitindo ao Presidente eleito Joe Biden concentrar-se noutras prioridades, como a pandemia da Covid-19, no início do seu mandato.“Vamos dar ao presidente eleito Biden os 100 dias de que ele precisa para começar a sua agenda. E talvez enviemos os artigos algum tempo depois disso”, defendeu o deputado James Clyburn, um forte aliado de Joe Biden.Se o processo avançar, Donald Trump será o primeiro Presidente na história do país a ser alvo, por duas vezes, de uma tentativa de destituição do cargo.Os democratas da Câmara dos Representantes avançaram com um processo dea Trump em dezembro de 2019 por alegadamente ter pressionado a Ucrânia a investigar o seu rival democrata Joe Biden. Trump acabou, porém, por ser absolvido pelo Senado, de maioria republicana.