Twitter despede mulher grávida que promete processo judicial à empresa

. Foi uma honra trabalhar com todos vocês. Sinto-me agradecida por ter liderado uma equipa incrível, foi uma viagem divertida”, disse Shennan Lu num tweet entretanto apagado.As publicações de Shennan Lu levaram a muito interesse por parte dos utilizadores do Twitter e logo depoisAs publicações levaram muitos utilizadores a falarem diretamente com a conta de Musk para explicar que é este tipo de situações que está a afastar patrocinadores da rede social. Lu começou a trabalhar no Twitter em janeiro, tendo no currículo posições similares tanto no Facebook (agora Meta) e na Comcast.Outros trabalhadores despedidos também utilizaram o Twitter para anunciar que estão de saída da empresa.Um grupo de trabalhadores despedidos já se juntou e já colocou a empresa em tribunal, alegando que Elon Musk falhou em avisar previamente os empregados dos despedimentos. Há poucos dias,que a rede social tem tido.“Em relação aos despedimentos no Twitter, infelizmente não há outra opção porque a empresa está a perder cerca de quatro milhões de euros por dia”, tweetou Musk. “A todos os que saíram foi oferecida uma indemnização de três meses o que é 50 por cento a mais do que é legalmente exigido”.Apesar dos despedimentos,