Ucrânia. Aliados reúnem-se em Paris para discutir garantias de segurança

Antes dessa operação, o presidente francês Emmanuel Macron tinha manifestado forte otimismo. Num discurso no dia 31 de dezembro, afirmou que os aliados iriam "assumir compromissos concretos" para "proteger a Ucrânia e garantir uma paz justa e duradoura".

Tudo em aberto

"Nem todos estão prontos"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lidera a delegação portuguesa e irá comparecer às 13h00. António Costa e Ursula von der Leyen representam Bruxelas. Desde março de 2025 que os aliados da Ucrânia não estavam todos juntos fisicamente a negociar.





Apesar de as negociações para pôr fim a um conflito que já dura quase quatro anos terem acelerado desde novembro, há poucos sinais de abertura por parte da Rússia, com a questão territorial a permanecer como um dos principais entraves.

Os principais aliados da Ucrânia reúnem-se, esta terça-feira, em Paris para conversações cruciais sobre a segurança do país num cenário de eventual cessar-fogo com a Rússia. A cimeira da chamada "Coalition of the Willing" - a coligação de países para dar força à Ucrânia - porém, decorre sob incerteza, numa altura em que o governo do presidente norte-americano Donald Trump desviou atenções para a Venezuela, após a operação militar dos Estados Unidos que levou à captura de Nicolás Maduro.Os Estados Unidos estarão representados pelos enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, depois de o secretário de Estado Marco Rubio ter cancelado a presença por motivos ligados à intervenção militar na Venezuela.Os participantes dos vários países procuram avançar com medidas concretas para garantir a segurança da Ucrânia após o fim dos combates, incluindo mecanismos de monitorização de um cessar-fogo, apoio às forças armadas ucranianas e a eventual criação de uma força multinacional. Ainda assim, diplomatas admitem que os progressos podem ser limitados, dado o atual contexto político em Washington.Kiev continua a exigir garantias firmes dos Estados Unidos, consideradas essenciais para assegurar compromissos duradouros de outros aliados. A Ucrânia receia que um cessar-fogo mal estruturado permita à Rússia "ganhar tempo para se reorganizar e atacar novamente".Antes da crise venezuelana, Witkoff tinha indicado avanços nas negociações, descrevendo como "produtivas" as conversações entre representantes dos EUA, da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Ucrânia, centradas em "fortalecer as garantias de segurança" e criar mecanismos que assegurem que a guerra "não recomece".A França e o Reino Unido têm coordenado o esforço multinacional, defendendo que a primeira linha de defesa contra uma nova agressão russa deverá ser o próprio exército ucraniano, reforçado com treino e armamento. Macron admitiu também a possibilidade de forças europeias serem destacadas para longe da linha da frente como elemento dissuasor.O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reconheceu, no entanto, que o envio de tropas europeias continua a enfrentar obstáculos. "Nem todos estão prontos", afirmou, lembrando que vários países necessitam de aprovação parlamentar. Ainda assim, considerou "essencial" a participação da Grã-Bretanha e da França, os únicos países da Europa Ocidental com armas nucleares, alertando que sem esse compromisso "não se trata realmente de uma 'coligação de voluntários'".