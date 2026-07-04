Ucrânia atacou instalações petrolíferas e militares em São Petersburgo

As forças ucranianas atacaram instalações petrolíferas e militares junto à cidade de São Petersburgo, na Rússia, durante a madrugada deste sábado. Moscovo disse ter abatido dezenas de drones.



“As forças de defesa da Ucrânia atacaram infraestruturas petrolíferas portuárias que geram receitas para a guerra da Rússia e também atingiram Kronstadt, um importante alvo militar a mais de 850 quilómetros da fronteira da Ucrânia”, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na plataforma Telegram.



O governador de São Petersburgo disse, por sua vez, que a Rússia abateu 72 drones ucranianos sobre a cidade, acrescentando que um terminal petrolífero foi atingido e que um drone se despenhou no complexo histórico de Peterhof sem causar danos.



“O ataque atingiu a zona de um terminal petrolífero no distrito de Kirovski”, indicou Alexandre Beglov. “As consequências técnicas foram resolvidas. Não houve vítimas”.



Também caíram destroços de um drone perto do porto de Vysotsk, a norte de São Petersburgo e perto da fronteira com a Finlândia, indicou o governador da região de Leningrado, Alexandre Drozdenko.



A Ucrânia tem vindo a atacar cada vez mais cidades russas distantes da fronteira, em retaliação contra os ataques de Moscovo. Vladimir Putin já reconheceu que a Rússia tem de melhorar a defesa aérea.



c/ agências

