Ucrânia. Ataque russo a café e mercearia faz pelo menos 51 mortos

Os edifícios atingidos ficaram reduzidos a escombros, indicou esta tarde o governador regional Oleh Synehubov. As equipas de resgate continuam no local em busca de sobreviventes.O ministro ucraniano do Interior, Ihor Klymenko, disse entretanto quequando foram alvo do ataque russo."Havia nesta reunião pessoas de cada família, de cada casa da vila. É uma terrível tragédia", lamentou o governante em declarações transmitidas na televisão ucraniana.Segundo o responsável,. Vai ser aberta uma investigação sobre o assunto."Os terroristas atacaram deliberadamente durante a hora de almoço, para garantir o maior número de mortes", disse por sua vez o ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov.

Ataque “deliberado” e “brutal”

Um porta-voz da administração militar regional de Kharkiv afirmou que este é ataque mais mortífero na região desde que a invasão russa teve início, em fevereiro do ano passado. Será tambémEm Espanha para a Cimeira de Granada, o presidente Volodymyr Zelensky classificou esta quinta-feira o ataque como"Agora estamos a falar com líderes europeus, em particular, sobre o fortalecimento da nossa defesa aérea e dos nossos soldados, sobre dar ao nosso país proteção contra o terrorismo", adiantou.

Depois do ataque, o presidente russo, Vladimir Putin, veio estimar que a Ucrânia tenha perdido mais de 90 mil soldados desde o início da contraofensiva, em junho.





O líder do Kremlin disse ainda que Kiev já perdeu 557 tanques e cerca de 1900 veículos armados.



“Não haverá impunidade para crimes de guerra”, avisa UE

A União Europeia também já reagiu ao ataque desta quinta-feira em Kharkiv, dizendo que “o terrível terrorismo da Rússia contra a população civil da Ucrânia não mostra sinais de diminuir e atingiu hoje outro marco sombrio”.



“Este foi mais um ataque hediondo contra civis inocentes, além dos contínuos ataques diários e indiscriminados da Rússia perto das linhas de frente – ainda hoje a Rússia atacou um hospital em Beryslav, na região de Kherson”, lê-se numa nota no site da UE.



Bruxelas frisa que “os ataques intencionais contra civis são crimes de guerra” e avisa que “os líderes russos, assim como todos os comandantes, perpetradores e cúmplices destas atrocidades serão responsabilizados”.



“Não haverá impunidade para crimes de guerra”, alerta a UE, passando a louvar “a força, a coragem e a resistência do povo ucraniano”.



c/ agências