Ucrânia. Ataques russos podem ser "manobra de diversão" para atrair meios ucranianos

Sete pessoas morreram e 90 ficaram feridas em Chernihiv, no norte da Ucrânia. Entre os feridos, há 12 crianças e dez polícias. A cidade foi atacada com um míssil balístico russo, segundo as autoridades locais. A manobra russa poderá querer criar um novo eixo de ofensiva, para retirar massa da contraofensiva ucraniana, abrir brechas nessa frente para chamar efetivos ucranianos para o Norte, como analisa Cândida Pinto, enviada especial da RTP a Kiev, com David Araújo.