Ucrânia. Cimeira arrancou debaixo de ameaça de ataque aéreo

Foto: Serviço de imprensa da presidência da Ucrânia via Reuters

Ouviram-se as sirenes de ataque aéreo na Ucrânia quando estava prestes a começar a cimeira com a União Europeia. É a primeira reunião alargada entre as partes depois do pedido de adesão à UE.