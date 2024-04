Ucrânia diminui idade de mobilização militar para reforçar capacidade de defesa

O projeto de lei foi votado há mais de um ano pelos deputados ucranianos, mas só agora entrará em vigor após a assinatura do presidente.Volodymyr Zelensky assinou separadamente um segundo projeto de lei que exige que os homens que receberam dispensa militar por motivo de invalidez se submetessem a outra avaliação médica.As tropas ucranianas enfrentam desafios no campo de batalha, com a escassez de fornecimentos de munições e o financiamento vital dos EUA bloqueado pelos republicanos no Congresso durante meses, bem como com o facto de a União Europeia não conseguir entregar a munição prometida a tempo.A expansão da idade de recrutamento tem sido uma questão controversa na Ucrânia. Vários setores da oposição discordam da repressão prevista em algumas das normas e juristas alertam para o risco de incompatibilidades com a Constituição.Nesse mesmo mês, Valerii Zaluzhnyi tinha expressado a sua frustração com “a incapacidade das instituições estatais na Ucrânia de melhorar os níveis de efetivo das nossas forças armadas sem o uso de medidas impopulares”.E também se levantam vozes para exigir a desmobilização dos militares que estão em condição de enorme desgaste na frente de combate desde o início do conflito.

Rússia registou aumento das inscrições no Exército nos últimos dias

A Rússia, por sua vez, anunciou que registou um aumento significativo do número de inscritos para ingressar nas Forças Armadas desde o ataque em Moscovo, no mês passado.

Pelo menos 144 pessoas foram mortas durante o tiroteio na sala de concertos Crocus City Hall, nos arredores da capital russa. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, mas a Rússia insiste em atribuir as culpas à Ucrânia.

Em setembro de 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma mobilização parcial de 300.000 homens para reforçar os contingentes destacados na Ucrânia. Putin disse, posteriormente, que não há necessidade de outra mobilização obrigatória porque o número de assinaturas de contratos voluntários é muito elevado.Um relatório confidencial da inteligência dos EUA, divulgado em dezembro, estimou que 315 mil soldados russos foram mortos ou feridos desde o início da guerra - o que representava quase 90% do pessoal militar russo no início da invasão.

Do lado ucraniano, Zelensky anunciou, em fevereiro, que 31 mil soldados ucranianos foram mortos desde o início da guerra, mas as autoridades norte-americanas estimaram o número de soldados ucranianos mortos em pelo menos 70 mil.