Ucrânia diz que centenas de soldados russos morreram em ataque, Moscovo confirma 63 baixas

Um ataque ucraniano com mísseis na região ocupada de Donetsk provocou pelo menos 400 mortes e mais de 300 feridos entre as forças russas, afirmam as autoridades de Kiev.

Os militares de Moscovo estariam estacionados num prédio na cidade de Makiivka. As forças pro-russas já reconheceram que houve vítimas na sequência deste ataque, mas não confirmaram os números relatados pelos ucranianos.



O Ministério russo da Defesa acabou por informar esta segunda-feira que 63 soldados foram mortos no ataque. Revelou também que o ataque ucraniano atingiu um ponto de implantação temporário na cidade de Makivka, com foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS).



", confirmou Daniil Bezsonov, um alto funcionário apoiado pela Rússia nas áreas ocupadas em Donetsk.

"O míssil atingiu Makiivka dois minutos depois da meia-noite no dia de Ano Novo” disse Bezsonov referindo-se aos mísseis fornecidos pelos Estados Unidos à Ucrânia.

através de uma publicação no Telegram, citado na BBC. Na mesma rede social, Vladimir Solovyov, um apresentador russo, escreveu que "as perdas foram significativas... mas muito longe" de 400.

Por sua vez, o comentador pró-russo Igor Girkin, afirmou que centenas de militares foram mortos e feridos, mas as baixas exatas ainda são desconhecidas devido ao grande número de desaparecidos. O prédio em si foi "quase completamente destruído", observou.

“Também foi destruído quase todo o equipamento militar, que ficava ao lado do prédio sem nenhuma camuflagem”, descreveu Girkin no Telegram.



