Ucrânia. Drones russos atingiram maternidade e edifícios residenciais

Foto: Vyacheslav Madiyevskyy - Reuters

Um bombardeamento russo provocou, na última noite, nove feridos em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. O ataque com drones atingiu vários edifícios residenciais, uma maternidade e uma clínica.

A ofensiva russa centrou-se, nas últimas horas, no leste do território ucraniano, depois de duas noites consecutivas de intensos ataques a vários bairros de Kiev.



Em resposta, a Ucrânia atacou várias regiões russas, causando um morto e um ferido.



As Forças Armadas russas dizem ter abatido mais de 150 drones ucranianos. As operações em três dos quatro aeroportos que servem Moscovo estiveram temporariamente suspensas.