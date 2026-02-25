Ucrânia envia ao TPI documentos sobre ataques à infraestrutura energética

O procurador-geral ucraniano, Ruslan Kravchenko, enviou documentos sobre os ataques russos às infraestruturas energéticas da Ucrânia ao Tribunal Penal Internacional (TPI).



“O relatório foi enviado para avaliar a possibilidade de ampliar as acusações contra autoridades russas que já estão sob investigação do Gabinete do Procurador do TPI, bem como para identificar outros indivíduos envolvidos em crimes sob a jurisdição do TPI”, afirma Kravchenko num comunicado publicado na rede social Telegram. Kravchenko acusa a Rússia de perpetrar os ataques não como vantagem militar, mas para “aterrorizar a população e criar condições de vida insustentáveis”, o que considera se “características de crimes contra a humanidade”.



De acordo com o procurador-geral ucraniano, os ataques provocaram 11 mortos e 68 feridos que, em conjunto com a destruição de “toda a cadeira tecnológica do sistema energético”, tornou esta campanha de ataques “mais sistemática e destrutiva do que as anteriores”.



As consequências foram “sentidas por quase todos os residentes da Ucrânia”. Um quarto dos ucranianos está sem energia.



Segundo o jornal ucraniano Ukrainska Pravda, os documentos elaborados contêm dados sobre a “sequência dos ataques, o seu impacto, as unidades militares russas que possam ter estado envolvidas e os líderes políticos e militares que podem tê-los ordenado”, assim como identificar indivíduos envolvidos nos ataques.



Os documentos foram recolhidos e sistematizados pelo gabinete do procurador-geral, juntamente com o Departamento Principal de Investigação do Serviço de Segurança e o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Especialistas Militares, sendo que o trabalho de coleta de provas ainda está em andamento.