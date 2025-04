Ucrânia exige desculpas após Fox News identificar Kiev como cidade russa

A Fox News cobriu o culto de Páscoa da Igreja Ortodoxa Ucraniana no Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, em Kiev, juntamente com uma cerimónia do culto em Moscovo, no qual participou o presidente russo Vladimir Putin.

Em determinado momento, sobre imagens da capital ucraniana, o texto na televisão exibiu a mensagem "Kiev, Rússia", por vários minutos, antes de o erro ter sido corrigido.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhii Tykhyi, exigiu uma explicação sobre o ocorrido.

"Se isso foi um erro e não uma declaração política deliberada, deveria haver um pedido de desculpas e uma investigação sobre quem cometeu o erro", disse, na sua conta na rede social X.

A Fox ainda não se pronunciou sobre o assunto.

No final do ano passado, Tykhyi também exigiu um pedido de desculpas da FIFA por designar a Crimeia como parte da Rússia num mapa usado durante o sorteio das eliminatórias para o Mundial de Futebol de 2026 no Canadá, Estados Unidos e México.