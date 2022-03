Ucrânia. Grupo de estudantes africanos preso na cidade de Kherson

, palavras de Christophe, um estudante camaronês, à CNN . “A única esperança é quando estivermos a dormir, se conseguirmos dormir, esperar que amanhã alguém nos diga que vamos ser evacuados”.E agora vemos amigos que vivem noutras cidades que já foram embora. Não estão nesta situação.”.O camaronês, de apenas 23 anos, explicou ter contactado a embaixada dos Camarões na Ucrânia mas que não teve qualquer resposta até ao momento. Depois de várias tentativas,. “Disseram-nos que ouviram falar de nós. Que estavam a trabalhar sobre o nosso caso e que era tudo”. Christophe disse nunca mais ter sido contactado.A embaixada dos Camarões na Alemanha disse à CNN, por email, que está a tentar retirar os estudantes da cidade de Kherson mas que a situação é muito difícil. Nas redes sociais, os estudantes fazem apelos para sair.No entanto, as saídas de Kherson são muito perigosas e cheias de dificuldades. Akinyemi, um antigo estudante nigeriano que ainda vive na Ucrânia, lembra as tentativas de fuga de muitos africanos, explicando logo a seguir que o sucesso das fugas tem sido praticamente nulo., disse à CNN.O marinheiro vive na Ucrânia desde 2016 e descreveu ao órgão de comunicação o terror que está a viver. “A Rússia avança com as suas tropas todos os dias.”.Akinyemi diz que parece ouvir várias vezes sons de tiros e o bunker onde se encontra não tem Internet, não tendo possibilidade de falar com a família a dizer que está bem. O nigeriano diz que a solução é simples: criar um corredor humanitário à semelhança do que aconteceu na cidade de Sumy.