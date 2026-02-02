Ucrânia implementa registo de terminais Starlink para prevenir uso por parte da Rússia

O governo ucraniano aprovou uma resolução para obrigar o registo de terminais Starlink para operarem na Ucrânia. A informação é avançada pelo ministro ucraniano da Defesa, Mykhailo Fedorov, que justifica com a suspeita de uso do Starlink por parte da Rússia para os ataques contra a Ucrânia.



“Em breve, apenas os terminais verificados e registados operarão na Ucrânia”, afirma Fedorov na rede social Telegram, que assegura que “todos os demais [terminais] serão desconectados”.



O registo será feito numa “lista branca”, com o sistema a ser implementado em conjunto com a SpaceX, de Elon Musk, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia Starlink. A tecnologia Starlink é desenvolvida pela SpaceX, de Elon Musk, e tem sido usada desde 2022 para pilotar drones e como forma de comunicação mais segura nas frentes de batalha entre os militares, que permite blindar potenciais interferências por parte de tropas inimigas.



Esta é uma reação à suspeição do uso do Starlink pelos russos para ataques contra a Ucrânia, como o ataque com drones à estação de comboios de Kharkiv, na passada terça-feira, e a deteção do seu uso no drone russo BM-35 - cujo alcance lhe permite atingir a Ucrânia, a Moldávia e partes da Lituânia, Polónia e Roménia.



Essa suspeita fez com que o ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Radosław Sikorski, tenha pedido na passada terça-feira a Elon Musk para “impedir os russos de usarem o Starlink para atacar cidades ucranianas”, afirmando que “lucrar com crimes de guerra pode prejudicar” a SpaceX.



Musk respondeu a Sikorski que o Starlink é a “coluna vertebral das comunicações militares da Ucrânia” e chamou-o “imbecil”.



Fedorov explicou que os drones russos que operem via Starlink são “difíceis de abater”, por voarem a baixas altitudes, por serem “resistentes à guerra eletrónica” e “controlados pelo operador em tempo real, mesmo a longas distâncias”.



O governante assegura que o registo para cidadãos ucranianos será “o mais simples possível”, de forma gratuita através do Centro de Serviços Administrativos, enquanto para as empresas será feito através do portal Diya. Para os militares, o registo é feito pela plataforma militar nacional DELTA, não necessitando de “adicionar os seus próprios terminais ao saldo da unidade militar nem transferir dados de conta”.