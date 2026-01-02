Ucrânia insiste que apenas ataca "alvos militares"



Uma fonte das Forças de Defesa da Ucrânia confirmou o ataque à AFP, afirmando que tinha como alvo uma reunião militar russa num local fechado a civis.

Kiev, por sua vez, acusou Moscovo de tentar minar o processo diplomático com "desinformação".

Rússia acusa Kiev de ataques com drones contra Moscovo

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que os aparelhos aéreos não tripulados (drones) foram abatidos durante a noite de quinta-feira e a manhã de hoje.

O autarca da capital da Rússia disse que as equipas de emergência estão a trabalhar nos locais onde se encontram os destroços dos drones.

Até ao momento não foram divulgados dados concretos sobre eventuais vítimas ou danos materiais nas regiões da Rússia.





c/Agências

", acrescentou à AFP o porta-voz do Estado-Maior, Dmytro Lykhoviy.Um novo balanço de mortos, divulgado na sexta-feira pelo governador de Kherson nomeado por Moscovo, Vladimir Saldo, reportou 27 civis mortos, incluindo duas crianças. Um balanço anterior, divulgado na quinta-feira pelas autoridades russas, apontava para 24 mortes.Estas acusações surgem no meio de intensos esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra entre Kiev e Moscovo, que começou há quase quatro anos com a invasão da Ucrânia pela Rússia — o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.Um porta-voz militar ucraniano, Viktor Tregubov, ironizou as acusações russas nas redes sociais na quinta-feira.Um comunicado do Estado-Maior divulgado na quinta-feira de manhã mencionava ataques aéreos ucranianos que "atingiram duas áreas onde estavam concentrados militares e um posto de comando de", sem especificar as suas localizações.As autoridades russas reivindicaram esta sexta-feira a interceção de sete aparelhos aéreos não tripulados lançados pelo Exército ucraniano contra Moscovo, sem prestar informações sobre vítimas ou danos materiais.O Ministério russo da Defesa indicou que os sistemas de defesa aérea tinham abatido aproximadamente 65ucranianos durante a noite de quinta-feira e as primeiras horas de hoje, incluindo sete sobre a região de Moscovo.