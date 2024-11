Ucrânia. Joe Biden suspendeu proibição de uso de armas americanas na Rússia

Esta é uma mudança radical na política americana no que concerne a guerra entre Ucrânia e Rússia, com Joe Biden a querer aprovar medidas antes da entrada em funções de Donald Trump. A informação foi avançada por fontes próximas da Casa Branca que recusou comentar o assunto.





A decisão do ainda presidente norte-americano pode estar relacionada com o envio de tropas norte-coreanas por parte da Rússia para a frente de guerra, causando preocupação nas hostes ucranianas e os primeiros ataques poderão começar brevemente com o lançamento de mísseis com um alcance superior a 300 quilómetros.







De acordo com a agência Reuters, são muitos os especialistas que se mostram céticos com esta mudança e se vai realmente mudar o decurso da guerra entre Ucrânia e Rússia. No entanto, a nova medida pode ajudar a Ucrânia que tem tido perdas significativas dentro do próprio território e colocar Zelensky numa posição mais confortável numa possível negociação de cessar-fogo.





A Rússia já deu resposta à decisão norte-americana e anunciou que veria a suspensão desta proibição como uma grande escalada na guerra em território ucraniano e em Kursk.





A decisão de Joe Biden acontece no milésimo dia de invasão da Rússia na Ucrânia. Esta manhã, a Ucrânia acordou depois de vários lançamentos de mísseis russos que danificaram uma importante infraestrutura de energia ucraniana.







Ainda não se sabe a posição de Donald Trump sobre o assunto. O presidente eleito dos Estados Unidos foi sempre um crítico das ajudas financeira e militar prestadas pelos Estados Unidos, prometende que irá terminar em breve com o conflito.







(c/ Reuters)