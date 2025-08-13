Ucrânia. Montenegro pede cessar-fogo e paz "justa e duradoura" rapidamente

"Unidade e determinação -- foi este o espírito da Coligação e desta com os Estados Unidos da América (EUA) na reunião que tivemos esta tarde. Juntos temos de conseguir, o mais rapidamente possível, o cessar-fogo e uma paz justa e duradoura na Ucrânia", lê-se numa publicação de Luís Montenegro na rede social X (antigo Twitter).

A publicação é acompanhada de uma imagem na qual se vê Luís Montenegro a participar na reunião virtual que se realizou esta tarde com os líderes da Ucrânia, União Europeia (UE), NATO, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Polónia e o próprio Presidente norte-americano, Donald Trump.

Esta reunião realizou-se a dois dias da cimeira entre Trump e Putin, que se vai realizar na base militar de Elmendorf-Richardson, em Anchorage, no Alasca, com vista a um acordo de paz para o conflito na Ucrânia, tratando-se da primeira reunião entre os líderes de Estados Unidos e Rússia desde que Moscovo lançou a invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A invasão desencadeou um conflito considerado como a situação mais grave de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O Presidente ucraniano não foi convidado para estar presente na reunião de sexta-feira, mas já se opôs à possibilidade levantada por Donald Trump de haver cedências de território.