Foto: Thomas Peter - Reuters

Multiplicam-se as tragédias nos casamentos com militares na Ucrânia. A soldado Anastasia casou em 2022, num momento acompanhado pela RTP. Um ano depois, o marido foi morto no Donbass. Aos 26 anos, Anastasia tem dificuldade em adaptar-se à vida civil, como constatou a enviada-especial da RTP a Kiev, Cândida Pinto.