Ucrânia. ONU precisa de 2,3 mil milhões de dólares para apoio humanitário

Entering fifth year since the full-scale invasion, #Ukraine’s humanitarian crisis remains acute: front-line suffering, ongoing displacement, continued strikes and deepening needs for the most vulnerable.



Together, we can help👉https://t.co/NeQOZZJvJu#UkraineHumanitarianAid pic.twitter.com/WZ44qJSylb — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) January 13, 2026

Jornal da Tarde | 14 de janeiro de 2026



2025 foi o ano mais mortal desde o início da guerra, com mais de 2500 mortos e mais de 12 mil feridos.



As Nações Unidas revelaram esta terça-feira que o Gabinete da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários na Ucrânia (ENUCAH Ucrânia) precisa de 2,3 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros) para trabalho humanitário no país.O coordenador humanitário da ONU na Ucrânia, Matthias Schmale, realçou o “trabalho heroico” dos trabalhadores humanitários no terreno e acrescentou que, apesar da limitação de recursos, foi possível “alcançar” os objetivos da instituição.A guerra na Ucrânia está a entrar no quarto ano. Alvo de uma invasão em larga escala desencadeada a 24 de fevereiro de 2022,, devido aos ataques.