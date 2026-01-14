Mundo
Ucrânia. ONU precisa de 2,3 mil milhões de dólares para apoio humanitário
Segundo a ENUCAH Ucrânia, o apoio humanitário visa 4,1 milhões de ucranianos e inclui a evacuação das linhas da frente, assim como investimento em cuidados de saúde, alimentos e assistência financeira, entre outros objetivo.
As Nações Unidas revelaram esta terça-feira que o Gabinete da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários na Ucrânia (ENUCAH Ucrânia) precisa de 2,3 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros) para trabalho humanitário no país.
Os principais alvos da ajuda são os residentes de localidades de alto risco de ataques, deslocados, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
O coordenador humanitário da ONU na Ucrânia, Matthias Schmale, realçou o “trabalho heroico” dos trabalhadores humanitários no terreno e acrescentou que, apesar da limitação de recursos, foi possível “alcançar” os objetivos da instituição. Jornal da Tarde | 14 de janeiro de 2026
A guerra na Ucrânia está a entrar no quarto ano. Alvo de uma invasão em larga escala desencadeada a 24 de fevereiro de 2022, o país sofreu, só na semana passada, de mais de dois mil ataques, mil destes com drones e um com mísseis balísticos, como o Oreshnik, capaz de atingir as principais capitais europeias em menos de 20 minutos.2025 foi o ano mais mortal desde o início da guerra, com mais de 2500 mortos e mais de 12 mil feridos.
A Ucrânia também tem passado por uma vaga de frio, com temperaturas de 15 graus negativos e muitas falhas na eletricidade, devido aos ataques.
