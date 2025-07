Ucrânia palco de protestos após Zelensky assinar projeto de lei que visa agências anticorrupção

Estas foram as primeiras grandes manifestações anti-governamentais desde o início da invasão da Rússia, há mais de três anos.

Zelensky promete plano conjunto para combater corrupção

I gathered all heads of Ukraine’s law enforcement and anti-corruption agencies, along with the Prosecutor General. It was a much-needed meeting — a frank and constructive conversation that truly helps. We all share a common enemy: the Russian occupiers. And defending the… pic.twitter.com/GNIA585mGR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2025

Zelensky considera que defender o Estado ucraniano “exige um sistema de aplicação da lei e anticorrupção suficientemente forte” e que os processos criminais “não devem arrastar-se durante anos sem veredictos legais”.





"Todos temos um inimigo comum: os ocupantes russos. E para defender o Estado ucraniano, precisamos de um sistema de aplicação da lei suficientemente robusto, capaz de garantir um genuíno sentido de justiça", disse Zelensky.

União Europeia “seriamente preocupada”

O NABU e o SAP foram criados após a revolução de Maidan, em 2014, que derrubou o governo do presidente pró-russo Viktor Yanukovych e colocou Kiev num caminho mais estreito com o ocidente.

O vice-primeiro-ministro da Ucrânia para a integração Europeia e Euro-Atlântica, Taras Kachka, disse que garantiu a Marta Kos que não haveria concessões no combate à corrupção e que "todas as funções principais permaneceriam intactas".



Frank discussion with @Svyrydenko_Y and @taraskachka.



Expressed serious concerns over the latest Rule of Law developments, especially changes adopted to the law on NABU & SAPO.



We'll continue working with Ukraine on the necessary rule of law reforms & progress on its EU path. https://t.co/UVtTAbEzsz — Marta Kos (@MartaKosEU) July 22, 2025



Numa publicação na rede social X, Marta Kos disse ter tido uma “discussão franca” com a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, e Kachka e expressou as suas “sérias preocupações” em relação a este projeto de lei.



“Continuaremos a trabalhar com a Ucrânia nas reformas necessárias do Estado de direito e no progresso no seu caminho para a UE”, disse.





c/ agências

