Ucrânia. Parlamento aprova restabelecimento de independência a agências anti-corrupção

É a resposta à maior crise política interna desde a invasão russa em fevereiro de 2022 mas também ao protesto de vários responsáveis europeus.A lei saiu do gabinete presidencial para o Parlamento ucraniano após várias pressões e críticas por parte da União Europeia eEssa lei passaria a conceder ao procurador-geral o controlo do Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) e da Gabinete Especializado Anticorrupção (SAP).Após a rápida assinatura desta lei pelo presidente ucraniano, foram várias as críticas, bem como as manifestações no país , as mais significativas desde o início da invasão russa.A rápida anuência de Zelensky foi vista pelos críticos como uma forma de enfraquecimento da autoridade destas agências contra um maior controlo do executivo.Por sua vez, a União Europeia afirmou ter ficado “seriamente preocupada” com as ações de Kiev., disse a comissária para o alargamento do bloco europeu, Marta Kos, acrescentando que o Estado de direito está "no centro" das negociações de adesão à UE.