Ucrânia. Páscoa ortodoxa marcada por ataques russos em Kharkiv

A Rússia e a Ucrânia celebraram no domingo a Páscoa ortodoxa, tendo as festividades religiosas ficado marcadas pelos ataques russos na cidade de Kharkiv e na região circundante. A informação foi avançada pelo governador regional, Oleh Syniehubov, através do Telegram, confirmando que uma pessoa morreu depois de ficar soterrada entre os escombros e que outras três ficaram feridas. Mesmo no centro de Kharkiv registaram-se 15 feridos, em consequência de um ataque aéreo das forças russas.



No discurso diário, Volodymyr Zelensky apelou aos ucranianos para que se “unissem numa oração comum”, que orassem uns pelos outros e pelos soldados ucranianos na linha da frente.



“Nesta Páscoa, estamos unidos em oração”, afirmou o presidente ucraniano na publicação nas redes sociais. “Pelos nossos soldados, que repelam o mal em todas as direções. Por quem segue mais um mandamento na vida: proteger a Ucrânia”.



"E acreditamos: Deus tem uma divisa com a bandeira ucraniana no ombro", disse o presidente ucraniano, vestido com a tradicional camisa vyshyvanka ucraniana bordada e calças cáqui, em frente à catedral de Santa Sofia, em Kiev.





“Com este aliado, a vida definitivamente vencerá à morte”.



"Mesmo em dias tão brilhantes de celebração, podemos esperar atos maléficos do agressor", avisou Serhiy Popko, administrador de Kiev.

Forças ucranianas atacam Belgorod

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas, esta segunda-feira de manhã, em consequência de um ataque ucraniano com drones na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia e regularmente alvo das forças de Kiev.



“Dois pequenos camiões (...), que transportavam trabalhadores para o local de trabalho, e um carro foram atacados por drones kamikaze do Exército ucraniano”, detalhou Vyacheslav Gladkov, governador de Belgorod, no Telegram.



“Seis pessoas morreram (…) e 35 ficaram feridas”, lamentou, especificando que o ataque aconteceu perto de Beriozovka, uma aldeia muito próxima da fronteira com a Ucrânia.



Um homem está em “estado grave”, disse ainda Gladkov. Os feridos com “mais ou menos gravidade devido aos estilhaços foram transportadas por paramédicos para centros médicos na região”.



Segundo as autoridades regionais, os veículos afetados pertenciam a uma empresa local de carnes e transportavam funcionários. A Comissão de Investigação da Rússia já está a investigar este ataque.



A região de Belgorod é regularmente alvo de ataques do exército ucraniano, com Kiev a dizer que o faz em resposta aos bombardeamentos diários das forças russas contra cidades ucranianas durante mais de dois anos. Mas o ataque desta segunda-feira acontece na véspera da tomada de posse de Vladimir Putin, que vai iniciar oficialmente o quinto mandato no Kremlin.