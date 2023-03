Ucrânia. Quatro vezes campeão mundial de kickboxing Vitaly Merinov morreu na guerra

Vitaly Merinov ingressou nas Forças Armadas da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, quando começou a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. De acordo com relatos, o lutador ucraniano e quatro vezes campeão mundial de kickboxing foi ferido numa perna e, após a recuperação, voltou para a frente de batalha para continuar a defender o seu país. Desta vez, Vitaly Merinov acabou por sucumbir aos ferimentos.

Merinov também foi membro da comissão executiva da Câmara Municipal de Ivano-Frankivsk, uma cidade histórica localizada no oeste da Ucrânia. Vitaly Merinov deixa a esposa e uma filha de dois anos.

Vitalii Merinov, a four-time world kickboxing champion, was killed in eastern Ukraine



Vitalii Merinov joined Ukraine's Armed Forces on 24 Feb. 2022, when Russia's full-scale invasion began. Vitalii's two-year-old daughter is left without a father.



R.I.P.



📷@Gerashchenko_en pic.twitter.com/tZmgTczUJq