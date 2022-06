Ucrânia. Reino Unido ignora ameaças de Putin e fornece sistemas de "rockets" a Kiev

, justificou o secretário da Defesa, Ben Wallace, ao comunicar a decisão do Governo de Boris Johnson.Para o Executivo britânico, trata-se de fornecer “armas vitais de que os soldados precisam para defender o seu país de uma invasão não provocada”.“Estes sistemas de lançamento múltiplo de, altamente capazes,que as forças de Putin usaram indiscriminadamente para devastar cidades”, explicou Wallace.

O Reino Unido e os Estados Unidos estão entre as nações que mais armas têm fornecido à Ucrânia desde 24 de fevereiro.

O Governo britânico não confirmou ainda quantos sistemas M270 de lançamento deirá fornecer, mas a BBC avança que serão três inicialmente. Os militares ucranianos serão treinados nas próximas semanas sobre a utilização dos novos sistemas.O novo passo do Reino Unido nesta guerra, que anunciaram na passada semana o fornecimento de um sistema dea Kiev. A decisão norte-americana foi recebida por Moscovo com frustração e com ameaças de retaliação.O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu no domingo ataques a novos alvos ucranianos caso os países Ocidentais enviem armas de maior alcance à Ucrânia. Ameaça que foi, aparentemente, ignorada pelo Reino Unido.

“Vamos usar as nossas armas”, ameaça Putin

O sistema de lançamento múltiplo do Reino Unido, agora cedido à Ucrânia,, tendo a capacidade de atingir alvos numa distância máxima de 80 quilómetros.Este sistema M270 assemelha-se ao que Washington ofereceu a Kiev – o M142 Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Tanto Reino Unido como Estados Unidos forneceram o armamento de médio alcance sob a condição de que a Ucrânia não o utilizará para atingir território russo.A garantia ucraniana não tranquilizou, porém, o presidente russo. “Na minha opinião, todo este alarido sobre o fornecimento de novas armas tem apenas um objetivo: arrastar o conflito armado tanto quanto possível”.“Se [os sistemas de] forem fornecidos,até ao momento”, ameaçou o líder.No mesmo dia, várias explosões abalaram a capital ucraniana. Foram os primeiros ataques a Kiev em várias semanas, enquanto os combates mais intensos se faziam sentir na região leste do Donbass.

Londres fornece especialistas para investigar alegados crimes de guerra

Já esta segunda-feira o secretário britânico da Justiça anunciou queque neste momento investiga alegados crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia.A equipa inclui um agente da Polícia Metropolitana destacado no Tribunal Penal Internacional com sede em Haia, nos Países Baixos.Pertencem também à equipa especializada sete advogados com experiência em direito penal internacional.O Tribunal Penal Internacional iniciou jáconsiderados responsáveis por crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou genocídio.