Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h43 - Severodonetsk. Posição das forças ucranianas "piorou um pouco", admite o governador de Lugansk





O governador regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, admitiu esta segunda-feira que a posição da Ucrânia nos combates de Severodonetsk "piorou um pouco" nas últimas horas.





Em declarações à televisão nacional sobre a situação no leste da Ucrânia, o governador regional de Lugansk reiterou que as tropas ucranianas se mantêm firmes na defesa das posições perante o ataque das tropas russas.







"Os combates mais ferozes estão em Severodonetsk. (...) Os nossos defensores conseguiram fazer um contra-ataque por um tempo e libertaram quase metade da cidade. Mas agora a situação piorou um pouco para nós, novamente", indicou Serhiy Gaidai.







7h57 - Londres considera que ataque a Kiev visou abastecimento de armas

O presidente russo avisa que Moscovo vai eleger novos alvos na invasão da Ucrânia, caso o Ocidente venha a fornecer mísseis de longo alcance a Kiev. Em entrevista à estação televisiva Rossiya-1, Vladimir Putin não especificou os alvos a atingir, dizendo apenas que se trata de objetivos que as forças russas ainda não visaram.



O Reino Unido vai fazer chegar à Ucrânia sistemas de lançamento múltiplo de rockets M270. Trata-se de projéteis capazes de atingir alvos até 300 quilómetros de distância. O ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, justificou esta decisão com a evolução da “tática da Rússia” no terreno.

As forças russas atingiram a região de Kiev com mísseis no domingo, o que aconteceu pela primeira vez em mais de um mês. Os projéteis russos visaram um depósito dos caminhos-de-ferro no subúrbio oriental de Dniprovsky. Pelo menos cinco mísseis de cruzeiro foram disparados a partir do Mar Cáspio. Um destes mísseis foi intercetado. A generalidade dos analistas encara este ataque como uma alteração na abordagem militar da Rússia.



Também no domingo, um míssil de cruzeiro passou a uma altitude “criticamente baixa”, segundo as autoridades ucranianas, sobre a central nuclear de Pivdennoukrainsk, no sul do país. O projétil teria por alvo a região de Kiev.



Forças ucranianas contra-atacaram e terão reconquistado o controlo de metade da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia. “Estava a ser uma situação difícil, os russos controlavam 70 por cento da cidade, mas nos últimos dois dias foram empurrados”, adiantou o governador da região de Lugansk, Serhiy Gaidai.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou tropas nas linhas da frente de combate de Donetsk e Lugansk, além da região de Zaporizhia, no sudeste do país.



A NATO deu início a duas semanas de exercícios navais no Mar Báltico. Estas manobras contam com mais de sete mil marinheiros, pilotos e fuzileiros de 16 países, incluindo a Finlândia e a Suécia, candidatos à adesão à Aliança Atlântica.



O major-general russo Roman Kutuzov terá sido abatido no leste da Ucrânia, segundo um jornalista dos meios de comunicação estatais de Moscovo.



Foi cancelada a visita do ministro russo dos Negócios Estrangeiros à Sérvia, depois de os países vizinhos terem fechado os respetivos espaços aéreos ao avião de Sergei Lavrov.



A Espanha tenciona fornecer à Ucrânia mísseis terra-ar e tanques, de acordo com fontes do Governo de Pedro Sánchez citadas pelo jornal El País.

O mais recente relatório sobre os dados recolhidos pelos serviços de informações militares, o Ministério britânico da Defesa avalia o bombardeamento russo sobre a região de Kiev como uma tentativa de interromper o abastecimento de armas à Ucrânia por parte do Ocidente.Londres assinala ainda a continuação de “pesados combates” em Severodonetsk, no leste da Ucrânia. As forças russas “continuam a avançar para Sloviansk como parte da sua tentativa de cerco às forças ucranianas”, acrescenta-se no relatório.O presidente da Ucrânia visitou duas cidades perto da frente de batalha no Donbass, no leste do país. A visita aconteceu depois de Zelensky ter estado reunido com militares na região de Zaporizhya.Na mensagem em video após a visita, o presidente ucraniano relatou ainda o encontro que teve com alguns sobreviventes de Mariupol.