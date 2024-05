Foto: Filipe Amorim - AFP

Em resposta à questão da deputada socialista Alexandra Leitão sobre se no Parlamento se podia fazer um discurso racista, o presidente da Assembleia da República foi peremptório em dizer que sim: "Sra. deputada, no meu entender pode. A avaliação do discurso político feito nesta casa será feita pelo povo em eleições".