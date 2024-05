Forças de segurança. Governo aumentou a proposta de subsídio para a GNR

A reunião entre o Ministério da Administração Interna e as Forças de Segurança ainda decorre, mas a RTP sabe que o que está em cima da mesa é um subsídio de 10% para os guardas, 12% para os sargentos e 14% para os oficiais da GNR, indexado ao índice do Comandante Geral da GNR.

Na proposta anterior, os valores eram de 7%, 9% e 12%, respetivamente.No entanto, o valor é ainda inferior ao exigido pelos polícias.

O encontro do Governo com os representantes da PSP está agendado para as 17h00.





As negociações entre o Governo e os sindicatos da PSP e associações da GNR foram retomadas esta quarta-feira. Em causa está o suplemento de missão.



Há duas semanas, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, apresentou uma proposta de subsídio de missão consoante o cargo. A proposta desagradou totalmente aos elementos das forças de segurança.



As forças de segurança fizeram, entretanto, chegar ao Ministério uma contraproposta em que defendem um aumento de cerca de 600 euros através da alteração do atual suplemento por serviço e risco nas forças de segurança.





Enquanto decorre a reunião, cerca de uma centena de elementos da PSP e GNR estão concentrados na Praça do Comércio, em Lisboa, para manifestarem o seu descontentamento com a proposta do suplemento de missão.



Os polícias da PSP e militares da GNR concentrados exibem alguns cartazes onde se lê: "não aceitamos migalhas", "exigimos igualdade" e "uma questão de justiça".