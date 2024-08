Ucrânia repete incursões em solo russo. Base aérea militar a arder em Lipetsk

"Ocorreu um incêndio num aeródromo militar na região de Lipetsk", avançou o Ministério regional da Gestão de Emergências, citado pelas agências de notícias oficiais russas Tass e Ria Novosti.

As autoridades locais não especificaram se o incêndio se deveu ou não a um ataque ucraniano. No entanto, Kiev já reivindicou a responsabilidade pelo ataque noturno à base militar de Lipetsk.



Segundo o governador da região de Lipetsk, Igor Artamonov, o ataque provocou várias explosões, interrompeu temporariamente o fornecimento de energia e feriu nove pessoas.Artamonov pediu ainda aos residentes de Lipetsk que ficassem em casa até ser levantado o alerta."Além disso, sete barcos não tripulados que se dirigiam para a península da Crimeia foram destruídos" no Mar Negro, acrescentou o Ministério em comunicado.

Estes ataques noturnos foram lançados numa altura em que a Ucrânia está a levar a cabo uma ofensiva surpresa na região fronteiriça de Kursk desde terça-feira.

Mais de mil soldados ucranianos, com cerca de dez tanques e 20 veículos blindados, entraram na região na terça-feira, de acordo com o Estado-Maior russo, que afirmou estar a fazer todos os possíveis para os repelir.No entanto, este contingente parece ter ganho terreno ao apanhar as forças russas desprevenidas, embora Kiev tenha mantido um quase total silêncio, numa primeira fase, sobre a operação.

"Sentir os efeitos da guerra"

"A Rússia trouxe a guerra para o nosso país e deve sentir os seus efeitos", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no seu discurso de quinta-feira à noite, sem mencionar diretamente a incursão.O seu conselheiro Mykhaïlo Podoliak também afirmou que esta ofensiva surpresa foi uma consequência da "agressão" russa na Ucrânia, sem a atribuir claramente às forças de Kiev.

No dia anterior, na televisão ucraniana, Podoliak tinha dito que, para obter algo de Moscovo na "mesa de negociações", o conflito não deveria seguir "o cenário" estabelecido pelos russos.

Os Estados Unidos, principal apoiante de Kiev, reiteraram na quinta-feira o seu "firme apoio aos esforços da Ucrânia para se defender da agressão russa", sem comentar os pormenores da situação. Na véspera, Washington tinha indicado que tinha interrogado as autoridades ucranianas para compreender os "objetivos" desta incursão de uma amplitude sem precedentes.Vários analistas afirmaram à AFP que os soldados ucranianos chegaram a Soudja, uma cidade russa com cerca de 5.500 habitantes, situada a cerca de dez quilómetros da fronteira e onde se encontra um centro de gás que ainda abastece a Europa através da Ucrânia.

Na quarta-feira, Vladimir Putin mostrou-se visivelmente irritado na televisão russa, denunciando uma "provocação em grande escala" por parte da Ucrânia e acusando-a de atacar indiscriminadamente edifícios civis.