Ucrânia reúne-se com os Estados Unidos na quinta-feira

A Ucrânia e os Estados Unidos voltam a reunir-se na quinta-feira, em Genebra, para preparar mais uma ronda negocial de paz na Ucrânia, que deverá ter lugar em março.



“Amanhã, [Rustem Umerov] irá encontrar-se com os negociadores americanos Steve Witkoff e Jared Kushner”, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avançando que o enviado especial da Ucrânia, Rustem Umerov, irá ser acompanhado pelo ministro da Economia, Oleksii Sobolev. Segundo o presidente ucraniano, o principal tema da reunião será o chamado “Pacote da Prosperidade” - o pacote de reconstrução da Ucrânia -, além da troca de prisioneiros e da preparação da ronda negocial trilateral com a Rússia, que deverá ser, na “opinião” de Zelensky, no início de março.



Segundo um relatório do Banco Mundial, União Europeia, ONU e autoridades ucranianas, a reconstrução do país deverá custar 500 mil milhões de euros durante os próximos dez anos.



A nova ronda negocial decorre após um encontro tripartido nos dias 17 e 18 de fevereiro, que foi descrita como “difícil” e “intensa”, mas com progressos na área militar, com a concordância na monitorização do cessar-fogo por parte dos militares a poder envolver “certamente” o lado norte-americano.