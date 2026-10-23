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Ucrânia, Rússia e EUA reúnem-se no início de novembro em Abu Dhabi, diz Zelensky
O presidente da Ucrânia confirmou esta sexta-feira que os negociadores da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos vão encontrar-se em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na primeira metade de novembro.
"Chegámos a um entendimento para um encontro trilateral ao nível das equipas", adianta Volodymyr Zelensky, acrescentando que falou hoje mesmo com os enviados norte-americanos Jared Kushner e Steve Witkoff.
O encontro deverá ocorrer na primeira quinzena de novembro com as equipas de negociadores. No entanto, o presidente ucraniano admite que um encontro entre líderes se possa seguir a essas reuniões técnicas.
"Precisamos de avançar para as conversações técnicas para o nível de líderes. As questões-chave só podem ser resolvidas a esse nível", argumentou.
A reunião deverá ocorrer "na primeira quinzena de novembro, tão cedo quanto possível, claro", disse o líder ucraniano em declarações ao think thank Hudson Institute.
"Estamos prontos para nos encontrarmos em qualquer dia, mesmo que seja amanhã. Mas tudo depende dos russos", afirmou.
Zelensky assinalou que este encontro está dependente da vontade russa e que já em outubro se esperava um encontro trilateral que acabou por não acontecer.
Zelensky assinalou que este encontro está dependente da vontade russa e que já em outubro se esperava um encontro trilateral que acabou por não acontecer.
Por fim, o presidente ucraniano fez questão de assinalar que as negociações trilaterais são prioritárias, mas que a Europa "também deve fazer parte destas conversações".
Starlink ainda por restabelecer
Nesta comunicação, Volodymyr Zelensky adiantou ainda que as forças ucranianas continuam a enfrentar dificuldades no sistema Starlink e Starshield, ao contrário do que Donald Trump afirmou na quinta-feira.
"Os limites de velocidade no Starlink e Starshield ainda estão em vigor e a velocidade não foi restaurada", assinalou.
O presidente norte-americano afirmava ontem que as ligações tinham sido restabelecidas por Elon Musk.
Volodymyr Zelensky afirma que as forças ucranianas continuam a "defender as suas posições", mas admite que "as coisas tornaram-se mais difíceis" com estas limitações técnicas.
"A nossa linha da frentew ainda está a resistir. Fazemos o nosso melhor para manter a nossa logística a funcionar", completou Zelensky.
O presidente ucraniano deixou ainda um apelo a Washington: "Sem uma América forte, sem uma América que se preocupa com o que acontece no mundo, o mundo seria definitivamente um sítio pior", afirmou.