Ucrânia. Segundo dia de negociações termina com avanços militares e impasse territorial

Telejornal | 18 de fevereiro de 2026



Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings.



President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026

As negociações dividiram-se nas reuniões trilaterais, com a Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, e em multilaterais, com a Ucrânia, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Suíça.

Terminou na manhã desta quarta-feira, em Genebra, a segunda ronda de negociações de paz para a guerra da Ucrânia, descritas como “difíceis” e “intensas” por ambos os lados. Os pontos de discórdia continuam a ser o Donbass e a central nuclear de Zaporizhia.O chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, adiantou queOs avanços visaramna área militar, segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Os três lados das negociações terão sido “construtivos” nesta componente., afirmou Zelensky numa nota enviada aos jornalistas, segundo o, esclarecendo que os lados envolvidos, com a monitorização do cessar-fogo por parte dos militares a poder envolver “certamente” o lado norte-americano., acrescentou.No entanto, apesar de identificar progressos na área militar,O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, classificou as reuniões como “difíceis, mas objetivas”, afirmando que a próxima reunião está marcada para “breve”, sem revelar datas específicas.Já o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, afirmou queNo entanto, as questões do Donbass e da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa – ocupadas pela Rússia –, continuam a ser questões “sensíveis” nas negociações.Esta última reunião, segundo o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov.Esta nova ronda de negociações aconteceu durante uma madrugada em que os dois lados da guerra abateramde ambos os lados. A Ucrânia abateu 100russos, enquanto a Rússia abateu 43ucranianos.