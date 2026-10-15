Ucrânia vai retomar os ataques às refinarias russas

Esta quinta-feira, um ataque com drones ucranianos provocou incêndio numa refinaria russa em Riazan.

Musk junta-se a Trump e pede saída de Zelensky

And so the slaughter continues … Time for Zelensky to go — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

True — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

Ataque ucraniano provoca incêndio em refinaria russa

Malkov informou, ainda na quinta-feira, que as aulas nas escolas e creches de dois distritos foram canceladas devido ao que classificou como ataques em massa com drones.





Além disso, a Marinha da Ucrânia informou que destruiu seis aeronaves militares russas do modelo Su-34M durante um ataque realizado contra o aeródromo de Borisoglebsk, na região de Voronezh.



A Marinha declarou, através do Telegram, que utilizou o seu sistema de mísseis costeiros Neptune na operação.

Rússia ataca região central da Ucrânia e embarcações no Mar Negro

A região, que raramente é alvo de bombardeamentos, foi atingida por mais de 360 drones, escreveu o governador Andriy Raikovych no Telegram, acrescentando que 26 locais diferentes foram atingidos.

Em comunicado, o Ministério afirmou ter atingido um navio de carga no estuário do rio Bug, no Mar Negro, e outro no porto de Chornomorsk, acrescentado que as duas embarcações transportavam mantimentos para as forças militares ucranianas.





c/ agências

“O bloqueio (a ataques contra refinarias) acabou. Já chega disso”, disse Zelensky ao jornal, na entrevista publicada esta quinta-feira., após o anúncio de Trump sobre uma “trégua energética”, informou Zelensky no início desta semana, através da rede social X.. Além disso, o serviço de comunicações por satélite Starlink, de Elon Musk, viu o seu desempenho reduzido em todo o país, prejudicando as operações na linha da frente e os ataques de médio alcance contra instalações militares russas.Posteriormente, o episódio foi apresentado a Kiev como uma “falha técnica” — uma explicação que Zelensky rejeita, descartando a possibilidade de que as falhas no sistema Starlink tenham ocorrido por acaso.Quando questionado se a Ucrânia estaria disposta a interromper os ataques a instalações energéticas como forma de reparar as relações com a Casa Branca, disse ao jornal que só poderia concordar se, em contrapartida, recebesse mais intercetores Patriot de fabrico americano — classificando isso como o “mínimo” que seria aceitável.Segundo o, bem como a aparente admiração do presidente norte-americano, Donald Trump, pelo líder russo, Vladimir Putin.No sábado, Donald Trump defendeu que a Ucrânia substituísse Zelensky e criticou os ataques ucranianos às infraestruturas petrolíferas russas — um dia depois de ter anunciado um acordo de fornecimento de gasóleo com a Rússia, visando aliviar a pressão sobre os preços dos combustíveis, que dispararam desde o início da guerra entre os EUA/Israel e o Irão, em fevereiro.Elon Musk reiterou, esta quinta-feira, o seu apelo para que o Presidente Volodymyr Zelensky seja substituído na liderança da Ucrânia, numa altura em que crescem as dúvidas sobre o apoio americano a Kiev.", afirmou o bilionário, cuja constelação de satélites desempenha um papel crucial no conflito russo-ucraniano, sobretudo nas comunicações na frente de combate., escreveu ainda Elon Musk na conta na rede social X, que conta com mais de 240 milhões de seguidores.o que tem prejudicado significativamente a operação de drones aéreos e a defesa antiaérea de Kiev.O bilionário fez uma distinção entre o serviço Starshield — destinado a fins militares e utilizado pela Ucrânia em operações na frente e na defesa — e o Starlink, que se restringe ao uso civil. Ambos os serviços fazem parte do sistema de satélites desenvolvido pela SpaceX.. Quaisquer limitações de velocidade ou de utilização são definidas pelos militares norte-americanos e, em última instância, pelo presidente dos EUA”, disse Musk, referindo-se a Trump.informou Serhiy Beskrestnov, conselheiro de tecnologia militar de Zelensky na quarta-feira.Um grande ataque ucraniano comna região russa de Riazan provocou um incêndio numa refinaria de petróleo, informou o governador regional esta quinta-feira. Foi o", afirmou o governador de Riazan, Pavel Malkov, numa publicação no Telegram.Acrescentou que um armazém noutro local também foi danificado durante os ataques, sem fornecer mais detalhes.Nos últimos meses, a unidade foi alvo de vários ataques com, fazendo três mortos e seis feridos durante a noite, informou o governador local esta quinta-feira."O inimigo atacou deliberadamente infraestruturas críticas, empresas de transporte, instalações logísticas e residências", escreveu.Além do ataque à região de Kirovohrad, as forças russas atacaram, no Mar Negro, duas embarcações de carga que seguiam para Odessa.Segundo o ministério russo da Defesa,. Moscovo acrescenta que os navios eram utilizados para fins militares.