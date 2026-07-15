Ucrânia. Zelensky apoia CEO da Naftogaz para primeiro-ministro

"Os repetidos ataques russos contra as infraestruturas energéticas do país no último inverno desencadearam a pior crise energética desde o início da invasão em grande escala em fevereiro de 2022, deixando, por vezes, centenas de milhares de pessoas sem aquecimento e eletricidade a temperaturas gélidas", lembrou o presidente da Ucrânia. A menção do nome de Sergei Koretsky como potencial primeiro-ministro surpreendeu em Kiev, dado que o empresário não tem experiência política significativa.

"Estamos a preparar-nos há muito tempo, mas as prioridades são claras: preparar-se para o inverno", declarou Zelensky."Por isso,", disse numa conferência de imprensa ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Kiev."Sergei Koretsky tem uma experiência considerável tanto no setor privado como no público e construiu uma sólida trajetória na Ukrnafta e na Naftogaz", afirmou David Arakhamia, chefe do grupo parlamentar presidencial, numa mensagem no Telegram na quarta-feira, após o encontro do grupo com Koretsky.", afirmou Arakhmia.A primeira-ministra cessante, Yulia Svyrydenko, demitiu-se oficialmente na terça-feira com a aprovação do Parlamento, depois de ter sido demitida no domingo pelo presidente ucraniano, que anunciou a sua intenção de promover uma reformulação ministerial.