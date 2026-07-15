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Guerra na Ucrânia
Ucrânia. Zelensky apoia CEO da Naftogaz para primeiro-ministro
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na quarta-feira que Serhiy Koretsky, chefe da empresa estatal de gás Naftogaz, era "a pessoa mais bem preparada" para o cargo de primeiro-ministro, com o objetivo de preparar o país para mais um inverno sob a ameaça de ataques aéreos russos.
"Estamos a preparar-nos há muito tempo, mas as prioridades são claras: preparar-se para o inverno", declarou Zelensky.
"Por isso, após todas as consultas, Serhiy Koretsky é provavelmente a pessoa mais bem preparada para o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia", disse numa conferência de imprensa ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Kiev.
"Sergei Koretsky tem uma experiência considerável tanto no setor privado como no público e construiu uma sólida trajetória na Ukrnafta e na Naftogaz", afirmou David Arakhamia, chefe do grupo parlamentar presidencial, numa mensagem no Telegram na quarta-feira, após o encontro do grupo com Koretsky.
"Consideramos esta experiência inestimável, especialmente agora, enquanto a Ucrânia se prepara para aquele que será certamente o inverno mais difícil da nossa história", afirmou Arakhmia.
A primeira-ministra cessante, Yulia Svyrydenko, demitiu-se oficialmente na terça-feira com a aprovação do Parlamento, depois de ter sido demitida no domingo pelo presidente ucraniano, que anunciou a sua intenção de promover uma reformulação ministerial.
"Por isso, após todas as consultas, Serhiy Koretsky é provavelmente a pessoa mais bem preparada para o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia", disse numa conferência de imprensa ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Kiev.
"Os repetidos ataques russos contra as infraestruturas energéticas do país no último inverno desencadearam a pior crise energética desde o início da invasão em grande escala em fevereiro de 2022, deixando, por vezes, centenas de milhares de pessoas sem aquecimento e eletricidade a temperaturas gélidas", lembrou o presidente da Ucrânia. A menção do nome de Sergei Koretsky como potencial primeiro-ministro surpreendeu em Kiev, dado que o empresário não tem experiência política significativa.
"Sergei Koretsky tem uma experiência considerável tanto no setor privado como no público e construiu uma sólida trajetória na Ukrnafta e na Naftogaz", afirmou David Arakhamia, chefe do grupo parlamentar presidencial, numa mensagem no Telegram na quarta-feira, após o encontro do grupo com Koretsky.
"Consideramos esta experiência inestimável, especialmente agora, enquanto a Ucrânia se prepara para aquele que será certamente o inverno mais difícil da nossa história", afirmou Arakhmia.
A primeira-ministra cessante, Yulia Svyrydenko, demitiu-se oficialmente na terça-feira com a aprovação do Parlamento, depois de ter sido demitida no domingo pelo presidente ucraniano, que anunciou a sua intenção de promover uma reformulação ministerial.
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