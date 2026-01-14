Mundo
Guerra na Ucrânia
Ucrânia. Zelensky vai declarar estado de emergência para o setor energético após ataques russos
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta quarta-feira que pretende declarar estado de emergência para o setor energético do país, que foi severamente impactado por uma série de ataques aéreos russos em grande escala.
Zelensky esteve reunido esta quarta-feira para discutir o setor energético do país, que foi severamente danificado em consequência dos ataques russos, numa altura em que o país enfrenta um inverno rigoroso.
"Será declarado o estado de emergência para o setor energético da Ucrânia", afirmou o presidente ucraniano numa publicação nas redes sociais, salientando que "as consequências dos ataques aéreos russos e a deterioração das condições meteorológicas são graves".
Segundo Zelensky, o governo "foi incumbido de supervisionar os esforços para apoiar a população", enquanto a Ucrânia irá solicitar assistência aos seus parceiros ocidentais para "obter o equipamento necessário e apoio adicional".
"Também estão a ser feitos trabalhos para aumentar significativamente o volume de importações de eletricidade para a Ucrânia", acrescentou.
Será também estabelecido um "quartel-general de coordenação permanente" para gerir a situação em Kiev, que foi alvo de intesos ataques na semana passada.
Os bombardeamentos russos deixaram metade da capital ucraniana sem aquecimento e o presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, chegou a pedir que aqueles que pudessem abandonassem a cidade "temporariamente". A maior parte da rede elétrica já foi restabelecida, mas a infraestrutura continua vulnerável a novos ataques.
Várias outras cidades ucranianas, incluindo Dnipro, no centro do país, e Odessa, no sul, sofreram extensos apagões nas últimas semanas após ataques russos.
Zelensky pede "novos pacotes de ajuda"
Na terça-feira, Zelensky pediu “novos pacotes de ajuda” para Kiev após a mais recente onda de ataques russos, que fez pelo menos quatro mortos em Kharkiv, e em que foram visadas sobretudo infraestruturas energéticas.
“Esperamos que acelerem a entrega das ajudas já acordadas com os Estados Unidos e a Europa”, disse Zelensky, salientando que a Rússia “precisa de compreender que o frio não a ajudará a vencer a guerra”.
A Rússia ataca regularmente centrais elétricas e outras infraestruturas críticas, bem como instalações de gás, caminhos-de-ferro e portos da Ucrânia.
"Será declarado o estado de emergência para o setor energético da Ucrânia", afirmou o presidente ucraniano numa publicação nas redes sociais, salientando que "as consequências dos ataques aéreos russos e a deterioração das condições meteorológicas são graves".
Segundo Zelensky, o governo "foi incumbido de supervisionar os esforços para apoiar a população", enquanto a Ucrânia irá solicitar assistência aos seus parceiros ocidentais para "obter o equipamento necessário e apoio adicional".
A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026
The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A
"Também estão a ser feitos trabalhos para aumentar significativamente o volume de importações de eletricidade para a Ucrânia", acrescentou.
Será também estabelecido um "quartel-general de coordenação permanente" para gerir a situação em Kiev, que foi alvo de intesos ataques na semana passada.
Os bombardeamentos russos deixaram metade da capital ucraniana sem aquecimento e o presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, chegou a pedir que aqueles que pudessem abandonassem a cidade "temporariamente". A maior parte da rede elétrica já foi restabelecida, mas a infraestrutura continua vulnerável a novos ataques.
Várias outras cidades ucranianas, incluindo Dnipro, no centro do país, e Odessa, no sul, sofreram extensos apagões nas últimas semanas após ataques russos.
Zelensky pede "novos pacotes de ajuda"
Na terça-feira, Zelensky pediu “novos pacotes de ajuda” para Kiev após a mais recente onda de ataques russos, que fez pelo menos quatro mortos em Kharkiv, e em que foram visadas sobretudo infraestruturas energéticas.
“Esperamos que acelerem a entrega das ajudas já acordadas com os Estados Unidos e a Europa”, disse Zelensky, salientando que a Rússia “precisa de compreender que o frio não a ajudará a vencer a guerra”.
A Rússia ataca regularmente centrais elétricas e outras infraestruturas críticas, bem como instalações de gás, caminhos-de-ferro e portos da Ucrânia.
A Ucrânia, por seu lado, ataca as refinarias de petróleo da Rússia e outras infraestruturas, incluindo a elétrica.
c/agências