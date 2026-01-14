Ucrânia. Zelensky vai declarar estado de emergência para o setor energético após ataques russos

A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.



The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026

A maior parte da rede elétrica já foi restabelecida, mas a infraestrutura continua vulnerável a novos ataques.

Zelensky pede "novos pacotes de ajuda"

A Ucrânia, por seu lado, ataca as refinarias de petróleo da Rússia e outras infraestruturas, incluindo a elétrica.





c/agências

Zelensky esteve reunido esta quarta-feira para discutir o setor energético do país, que foi severamente danificado em consequência dos ataques russos, numa altura em que o país enfrenta um inverno rigoroso.Segundo Zelensky, o governo "foi incumbido de supervisionar os esforços para apoiar a população", enquanto a Ucrânia irá solicitar assistência aos seus parceiros ocidentais para "obter o equipamento necessário e apoio adicional"."Também estão a ser feitos trabalhos para aumentar significativamente o volume de importações de eletricidade para a Ucrânia", acrescentou.Será também estabelecido um "quartel-general de coordenação permanente" para gerir a situação em Kiev, que foi alvo de intesos ataques na semana passada.Várias outras cidades ucranianas, incluindo Dnipro, no centro do país, e Odessa, no sul, sofreram extensos apagões nas últimas semanas após ataques russos.Na terça-feira, Zelensky pediu “novos pacotes de ajuda” para Kiev após a mais recente onda de ataques russos, que fez pelo menos quatro mortos em Kharkiv, e em que foram visadas sobretudo infraestruturas energéticas.A Rússia ataca regularmente centrais elétricas e outras infraestruturas críticas, bem como instalações de gás, caminhos-de-ferro e portos da Ucrânia.