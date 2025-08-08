Ucranianos em Portugal avaliam encontro entre Putin e Trump como jogada de Moscovo
Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov via Reuters
A Associação dos Ucranianos em Portugal não acredita que do encontro anunciado entre Donald Trump e Vladimir Putin saia alguma consequência positiva para a Ucrânia.
Caso houvesse interesse legítimo, o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teria sido chamado, o que não aconteceu, lembra Sadhoka. O Kremlin confirmou na quinta-feira que o encontro entre Trump e Putin vai acontecer nos próximos dias.
É uma reunião para discutir a situação na Ucrânia, mas nem a data nem o local foram anunciados.