Ucranianos em Portugal avaliam encontro entre Putin e Trump como jogada de Moscovo

Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov via Reuters

A Associação dos Ucranianos em Portugal não acredita que do encontro anunciado entre Donald Trump e Vladimir Putin saia alguma consequência positiva para a Ucrânia.

O presidente desta Associação, Pavlo Sadhoka, diz que esta reunião é apenas mais uma manobra do líder do Kremlin para evitar que a ameaça das tarifas norte-americanas se concretize.

Caso houvesse interesse legítimo, o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teria sido chamado, o que não aconteceu, lembra Sadhoka.
O Kremlin confirmou na quinta-feira que o encontro entre Trump e Putin vai acontecer nos próximos dias.

É uma reunião para discutir a situação na Ucrânia, mas nem a data nem o local foram anunciados.

