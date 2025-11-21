UE anuncia 15,5 mil milhões de euros para investimentos em energias renováveis em África

O pacote financeiro anunciado por Ursula von der Leyen, à margem da cimeira do G20, e angariado ao longo de uma campanha lançada há um ano, inclui uma promessa, em nome da Equipa Europa, de mais de dez mil milhões de euros.

Esta verba inclui novos projetos da iniciativa Portal Global cofinanciados com contribuições da Alemanha, França, Dinamarca, Itália, Países Baixos e Espanha, bem como do Banco Europeu de Investimento (2,1 mil milhões de euros) e do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD, 740 milhões).

Além disso, a Itália (2,4 mil milhões de euros), a Alemanha (mais de 2 mil milhões), os Países Baixos (250 milhões), Portugal (113 milhões), a Dinamarca (81 milhões), a Suécia (44 milhões), a Áustria (cinco milhões) e a Irlanda (cinco milhões) fizeram contribuições bilaterais, no valor de mais de cinco mil milhões, tendo o BERD anunciado um investimento bilateral separado de mais de 600 milhões de euros para investimento em energias renováveis em África.

"Milhões de pessoas mais poderão ter acesso a eletricidade", referiu von der Leyen, acrescentando que este projeto pode mudar a vida de comunidades inteiras.

A UE anunciou ainda a adição de mais 13 projetos à iniciativa, incluindo na Zâmbia, onde o programa Nexus Energy-Water (Newza) 2.0 apoiará o uso de energia renovável proveniente de painéis solares e tecnologias digitais para modernizar os sistemas de abastecimento de água das principais cidades e comunidades rurais ao longo do Corredor do Lobito.

A campanha "Aumentar as Energias Renováveis em África" foi lançada em novembro de 2024, no Rio de Janeiro, Brasil, por Ursula von der Leyen e pelo Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

Segundo dados de Bruxelas, atualmente, 600 milhões de pessoas em África ainda não têm acesso à eletricidade.

Com a população africana a caminho de duplicar até 2050, fornecer energia acessível e sustentável é crucial tanto para o desenvolvimento do continente como para as metas climáticas globais.

África detém 60% dos melhores recursos solares do mundo, oferecendo uma oportunidade significativa para as energias renováveis. Apesar disso, o continente atrai apenas 2% do investimento global em energia e enfrenta desafios como elevados custos de capital, investimento limitado, barreiras geográficas e constrangimentos na cadeia de abastecimento.

A Equipa Europa é o mecanismo para que a UE, os seus Estados-Membros e as suas instituições financeiras trabalhem juntos como uma só entidade para um desenvolvimento global mais eficaz.