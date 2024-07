UE anuncia 20 ME para Fundo Amazónia e apoia aliança global contra a fome no G20

"Estou muito orgulhosa de afirmar o compromisso da União Europeia para com a preservação e desenvolvimento sustentável da Amazónia", afirmou Jutta Urpilainen, após a cerimónia de assinatura de compromisso, realizado num hotel da cidade brasileira do Rio de Janeiro, à margem das reuniões do G20.

A Amazónia, definiu a responsável europeia, "é um tesouro natural indispensável para a biodiversidade do planeta".

Em 2023, o Governo brasileiro assinou contratos com o Reino Unido, a Alemanha, a Suíça e Estados Unidos no valor de 726 milhões de reais (135 milhões de euros), depois de as doações terem sido congeladas durante o mandato de quatro anos de Jair Bolsonaro (2019-2022)

Por outro lado, o Governo está a negociar a entrada de mais 3,1 mil milhões de reais (580 milhões de euros) já anunciados por cinco doadores, entre os quais os hoje anunciados pela União Europeia.

Segundo Jutta Urpilainen, a doação hoje anunciada vai "possibilitar a ação na luta contra a desflorestação" na região.

Ainda na mesma ocasião, a comissária europeia anunciou o apoio à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será anunciada na quarta-feira, durante o G20, e liderada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na qual as autoridades brasileiras querem recolher o máximo de apoio possível.

"O Brasil pode contar com a União Europeia para ajudar a tornar essa prioridade uma realidade", disse.

A Aliança vai ser lançada numa reunião que contará com a presença de ministros de vários países, entre os quais o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel.

Jutta Urpilainen estará no Rio de Janeiro entre hoje e quarta-feira a 24 de julho, para chefiar a delegação da União Europeia nas reuniões ministeriais do G20 sobre Desenvolvimento e da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Hoje, a Comissária também abriu, também no Rio de Janeiro, o IV Fórum União Europeia - Brasil: Políticas e economias nas transições verde e digital para um desenvolvimento justo e inclusivo, num evento que serve de plataforma para que autoridades e empresas explorem oportunidades, desafios e desenvolvam estratégias.