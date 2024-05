UE avisa Israel. Intervenção em Rafah pode estragar relações bilaterais

No comunicado que Josep Borrell assina, pode ler-se que se os israelitas continuarem a avançar em Rafah. A isto segue-se o apelo para que Israel não agrave “ainda mais a já” e para “reabrir” o ponto de passagem de Rafah.

Dezenas de milhares de civis continuam a fugir da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, bombardeada por Israel e ameaçada com uma grande ofensiva terrestre. Isto depois de um milhão de civis, refugiados em Rafah, terem recebido ordem de saída para zonas que a ONU não considera “seguras”.



O comunicado do chefe da diplomacia europeia sublinha também que as operações militares israelitas em Rafah “levam a mais fugas populacionais, risco de fome e sofrimento humano”. Sendo a União Europeia o principal doador de ajuda humanitária aos palestinianos.





Os tanques do exército israelita entraram em Rafah no dia 7 de maio e, nesta última semana, a passagem fronteiriça entre a Faixa de Gaza e o Egito permanece fechada, embora seja crucial para os comboios que transportam ajuda a uma população ameaçada de fome em Gaza, segundo a ONU.





Passaram oito meses desde o início da guerra, a 7 de outubro, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita - 35.173 pessoas morreram na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.





De acordo com dados israelitas, citados pela AFP, o ataque do Hamas provocou as mortes de mais de 1.170 pessoas, a maioria civis, e mais de 250 pessoas foram sequestradas durante o ataque, sendo que 128 permanecem reféns em Gaza.