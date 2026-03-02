EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

UE condena ataques regionais do Irão e pede contenção a todas as partes

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estiveram reunidos extraordinariamente a pedido de Kaja Kallas, por videoconferência, para analisar e responder à escalada da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão.

Antena 1 /
Foto: Majid Asgaripour - WANA via Reuters

A União Europeia condena os ataques indiscriminados do Irão contra países vizinhos e mostra-se preocupada com a possibilidade do conflito se estender à região provocando uma guerra mais ampla.

Os 27 pedem ainda a máxima contenção de todas as partes e insistem no respeito pelo Direito Internacional.
Andrea Neves - correspondente da Antena 1 em Bruxelas

A União Europeia diz que o Médio Oriente tem muito a perder com um novo e prolongado conflito e que os ataques a violação da soberania de vários países da região por parte do Irão são indesculpáveis.

Para já, o foco principal dos 27 está na proteção dos cidadãos europeus e na possibilidade de ativar mecanismos de proteção consular e de repatriamento - também a preocupação com a possível interrupção da circulação no Estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte de petróleo, que fará inevitavelmente fazer escalar o preço deste produto.

A União Europeia salienta a importância de procurar soluções diplomáticas e estratégias de contenção do conflito e pede o fim do programa nuclear do Irão.

Para esta segunda-feira está pedida uma reunião especial convocada pela presidente da Comissão Europeia, para discutir a situação no Irão, com o Colégio Europeu de Segurança e Defesa.

