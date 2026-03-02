UE condena ataques regionais do Irão e pede contenção a todas as partes

Andrea Neves - correspondente da Antena 1 em Bruxelas



A União Europeia diz que o Médio Oriente tem muito a perder com um novo e prolongado conflito e que os ataques a violação da soberania de vários países da região por parte do Irão são indesculpáveis.

Os 27 pedem ainda a máxima contenção de todas as partes e insistem no respeito pelo Direito Internacional.A União Europeia diz que o Médio Oriente tem muito a perder com um novo e prolongado conflito e que os ataques a violação da soberania de vários países da região por parte do Irão são indesculpáveis.

A União Europeia condena os ataques indiscriminados do Irão contra países vizinhos e mostra-se preocupada com a possibilidade do conflito se estender à região provocando uma guerra mais ampla.Para já, o foco principal dos 27 está na proteção dos cidadãos europeus e na possibilidade de ativar mecanismos de proteção consular e de repatriamento - também a preocupação com a possível interrupção da circulação no Estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte de petróleo, que fará inevitavelmente fazer escalar o preço deste produto.A União Europeia salienta a importância de procurar soluções diplomáticas e estratégias de contenção do conflito e pede o fim do programa nuclear do Irão.Para esta segunda-feira está pedida uma reunião especial convocada pela presidente da Comissão Europeia, para discutir a situação no Irão, com o Colégio Europeu de Segurança e Defesa.