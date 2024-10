UE condena execução de cidadão de nacionalidade alemã no Irão e prepara resposta

"O cidadão da UE Jamshid Sharmahd foi executado no Irão. Condenamos o mais veementemente possível esta morte", escreveu o Alto-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, na rede social X (antigo Twitter).

O chefe da diplomacia europeia recordou que a UE "se apõe com veemência à pena de morte em qualquer circunstância", classificando de "uma violação do direito à vida e a maior rejeição da dignidade humana".

"Expressamos a nossa tristeza com a família e solidariedade ao Governo alemão, com quem estamos em contacto", acrescentou Josep Borrell, anunciando que a "UE está a considerar medidas em resposta" à execução deste cidadão europeu.

De acordo com a CNN, o cidadão com dupla nacionalidade alemã e iraniana Jamshid Sharmahd, de 69 anos, que vivia nos Estados Unidos da América há vários anos, foi executado na segunda-feira pelo regime iraniano, depois de ser condenado pelo crime de terrorismo.

A informação foi avançada pela agência de notícias Mizan, afiliada ao poder judicial iraniano.

Teerão acusava o cidadão com passaporte da UE de "planear e orquestrar vários atentados", de acordo com a agência de notícias estatal do Irão, IRNA.

Jamshid Sharmahd foi detido em 2020 pelas autoridades iranianas sob alegações de que era o cabecilha de um grupo acusado de um atentado em 2008 e em 2022 foi condenado à morte pelo crime de "corrupção na Terra".