UE considera que eleições no Sri Lanka foram transparentes

O partido do Presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, obteve uma vitória esmagadora nas eleições legislativas, conquistando pelo menos 123 dos 225 assentos no Parlamento.

Hoje, o porta-voz do executivo comunitário para os Negócios Estrangeiros, Peter Stano, considerou, em comunicado, que as eleições foram "pacíficas, transparentes, competitivas e bem organizadas".

A convite da Comissão Eleitoral do Sri Lanka, a UE enviou uma Missão de Peritos Eleitorais para avaliar os aspetos técnicos do processo eleitoral e fazer recomendações para futuras eleições.

Segundo Peter Stano, as conclusões serão baseadas "na análise e conclusões da Missão de Observação Eleitoral da UE enviada entre agosto e outubro para as eleições presidenciais a convite das autoridades do Sri Lanka".

"O envio destas missões é uma prova do nosso compromisso conjunto com a democracia e os valores que partilhamos", acrescentou o porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), chefiado por Josep Borrell.

Com 61,56% dos votos e 159 dos 225 assentos no parlamento, a vitória do Partido Nacional do Poder Popular (NPP) confere ao partido uma maioria de mais de dois terços, abrindo caminho à implementação de alterações constitucionais, nomeadamente na área do combate à corrupção, uma das bandeiras da campanha de Dissanayake.

"Continuaremos a colaborar com o Governo para apoiar as reformas necessárias destinadas a construir um futuro estável, próspero e pacífico, e para expandir ainda mais as nossas relações comerciais e de investimento", sublinhou Peter Stano.